الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الأمومة الآمنة وفحص ما قبل وما بعد الزواج".. ندوة بالوحدة المحلية بالدلنجات

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

نظمت اليوم الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، برئاسة اللواء وائل زغلول محمد  وبالتنسيق مع مركز إعلام دمنهور ندوة بعنوان "الأمومه الآمنة وفحص ما قبل وما بعد الزواج" بقاعة مجلس المدينة، وذلك بحضور الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتورة أمل زكريا قطب عضو مجلس النواب ومقررة المجلس القومي للطفولة والأمومة، واللواء أشرف المقرحي عضو مجلس النواب، والدكتور وليد حجازي مدير الإدارة الصحية، وبحضور عدد كبير من موظفى مجلس المدينة والرائدات الريفيات  وعدد من مكلفات الخدمة العامة وجمعية إشراقة أمل.

 ندوة عن صحة المرأة بالدلنجات 

وأكد هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن الصحة الإنجابية تتضمن الاهتمام بصحة المرأة والأم الحامل وعلاجها من جميع أمراض النساء الخاصة بها، كذلك علاج العقم، والوقاية وعلاج المشاكل ذات العلاقة مثل ارتفاع ضغط الدم وفقر الدم وسوء التغذية، والوقاية والاكتشاف المبكر لسرطان الثدى وعنق الرحم.

وأشار إلى أن خدمات الصحة الإنجابية تشمل تعزيز وتقديم الخدمات لما قبل الزواج، حيث الفحص قبل الزواج للرجل والمرأة، والمشورة لهما، وأهمية الالتزام بين الزواج القانونى وهو ١٨ سنة لكلاهما، وتفادى الزواج قبل النضج البدنى والنفسى والاجتماعى والوصول لمرحلة الاعتماد على النفس، وما قبل الحمل، وفترة الحمل وما تتعرض له المرأة من مشاكل صحية وكيفية تحقيق الأمومة الآمنة والمرور بسلام في فترة الحمل، كذلك الفترة بين الحملين، كما تم الحديث عن الحقوق الإنجابية إلى أنها تشترك مع العديد من حقوق الإنسان والطفل والمرأة وحقوق المراهقين من المنظور الشامل للصحة الإنجابية بدنية وعقلية واجتماعية وروحية. 

الاهتمام بصحة المرأة أثناء الحمل 

وتطرق جميعة، إلى الحديث عن أسباب الزواج المبكر وما يحدثه من مشاكل وأضرار  ولابد أن يكون هناك من رعاية المرأة الحامل واهتمام الزوج بها أثناء فترة الحمل وبعد الولادة، كما تحدث عن حسن معاملة أفراد الأسرة لبعضهما وضرورة توجيه الأطفال وتربيتهم تربية صالحة ليصبحوا أفراد صالحين في المجتمع.

محافظة البحيرة القضية السكانية الدلنجات هاني جميعة حماية الأطفال دمنهور

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