التعاملات المسائية.. سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 19-9-2023 مقابل الجنيه المصري

خلال التعاملات المسائية، ننشر آخر سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، حيث شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل في البنك المركزي المصري ليبلغ متوسطه نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 استقرارًا في التعاملات المسائية في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

سجل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، مقابل الليرة السورية خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع.