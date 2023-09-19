الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية.. سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 19-9-2023 مقابل الجنيه المصري

الدولار
الدولار

خلال التعاملات المسائية، ننشر آخر سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، حيث شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، حيث سجل في البنك المركزي المصري ليبلغ متوسطه نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 استقرارًا في التعاملات المسائية في البنك المركزي المصري ليسجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية في البنك التجاري الدولي، نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-9- 2023

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

سجل سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال التعاملات المسائية ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية  اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، خلال التعاملات المسائية سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، مقابل الليرة السورية خلال التعاملات المسائية، حيث بلغ سعر الدولار في دمشق نحو 13900 ليرة للشراء، و 14100 ليرة للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، في حلب نحو 13950 ليرة للشراء و 14150 ليرة للبيع، كما سجل في إدلب نحو 14450 ليرة للشراء، و 14550 ليرة للبيع، وبلغ في الحسكة 14450 ليرة للشراء و 14550 للبيع.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-9- 2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 مقابل الجنيه المصري (التعاملات المسائية)

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الإثنين 18-9-2023

التعاملات المسائية البنوك المصرية البنك المركزي المصري الليرة السورية الجنيه المصري سعر صرف الدولار اليوم

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 6-6-2023

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023 فى البنوك المصرية

آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 31-5-2023

التعاملات المسائية| سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 30-5-2023

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023

سعر الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري والليرة السورية في البنوك

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 فى البنوك

الأكثر قراءة

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

قاتل ابن عشيقته بالهرم يدلى باعترافات مثيرة: "سهراتى كانت حمرا"

النائب العام المستشار محمد شوقى يبدأ مهام منصبه الجديد

موديست يقود هجوم الأهلى أمام المصرى فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟