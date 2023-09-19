الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزهم شارموفرز وويجز.. نجوم الراب يجتمعون في أغنية "دخان"

الفنان أحمد مكّي
الفنان أحمد مكّي

يشارك الفنان أحمد مكّي فى أحدث أغنيات فرقة الراب الشهيرة عرب كارتل التي تحمل اسم "دخان" وتم إطلاقها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

ويجوز ومكي وشارموفرز فى أغنية "دخان"

ويجمع الكليب نخبة من نجوم الراب في العالم العربي معا لأول مرة في عمل غنائي واحد، بمشاركة كلا من مغنى الراب ويجز والنجم أحمد مكي وفرقة شارموفرز، كما يشارك فى الأغنية كلا من النجم الجزائري ديدين كانون، والسوري مودي العربي، واللبنانية مليكة، بجانب المغني السوري اللبناني إسلام جواد، ولمسة موسيقية لكلا من المصريين عيسى وأسود ونوفو.

وتعد فرقة عرب كارول أول كيان راب عربي من نوعه يجمع توليفة من الرابرز من مختلف الدول العربية في عمل واحد عبر ألبوم غنائي تحت مسمى "عرب كارتل" يتم إطلاق أغانيه فرادى، بحيث تشهد كل أغنية توليفة رابرز مختلفين عن سابقتها، ويأتي هذا المشروع تحت مظلة بوب أرابيا، أحد أكبر كيانات النشر الموسيقي في الشرق الأوسط.

تفاصيل أغنية "دخان"

وتعد أغنية "دخان" ثاني أغنية من أغنيات ألبوم عرب كارتل، وتأتي بعد قرابة عام من ظهور أول أغنيات الفرقة "ستيلا جامايكي" التي شهدت التعاون الأول بين ديدين كانون وإسلام جواد مع نجم الراب المصري شاهين.

وشارك أحمد مكي فى الماراثون الرمضانى الماضي بمسلسل "الكبير أوي 7" وحقق نجاحًا كبيرًا وجسد خلاله شخصيات جوني والكبير وحزلقوم، كما شارك فى بطولة المسلسل كلا من الفنانة رحمة أحمد، وبيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

أحمد مكى فرقة عرب كارتل ويجز شارموفرز أغنية دخان النجم أحمد مكي

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