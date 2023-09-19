الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط نصف طن كلاوي فاسدة بشبين الكوم في المنوفية

ضبط نصف طن كلاوى
ضبط نصف طن كلاوى فاسده

نجحت الأجهزة المعنية ضبط نصف طن كلاوي منتهية الصلاحية بالمنوفية، في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة على المحلات والمنشآت الغذائية للاطمئنان على السلع المقدمة للمواطنين.

وشنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية بالتعاون مع مديرية التموين حملة على الثلاجات اللحوم المثلجة في شبين الكوم، بتوجيهات من اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ومتابعة الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري.

ضبط نصف طن كلاوى فاسد بالمنوفية 

جاء ذلك برئاسة المقدم أحمد أبو السعود رئيس مباحث التموين، والدكتور هاني شمس الدين  مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وأطباء إدارة المجازر الدكتورة لبنى حبشى وإسراء بسيوني، وتم ضبط حوالى نصف طن كلاوى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي فى أحد الثلاجات بشبين الكوم، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها لجهات التحقيق لاتخاذ شؤونها. 

خلال ثلاثة أيام.. تحرير 570 محضرا تموينيا وضبط 4.5 طن دقيق ونخالة

وعلى صعيد آخر، تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير (570) محضرا تموينيا خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار ثلاثة أيام متتالية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، تنوعت بين (291) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و (279) مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر.

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها محضرين جنح مركز السادات وتلا  ضد أصحاب مخابز بلدية لتجميعهم كمية قدرها 2.5 طن دقيق بلدى مجهول المصدر بدون مستندات، ومحضر ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف بناحية بركة السبع لحيازته 2 طن نخالة مجهولة المصدر، فيما تم تحرير محضر جنح مركز تلا ضد صاحب مخبز سياحي لبيع 600 عبوة مكرونة مجهولة المصدر، ومحضرين جنح أشمون والباجور بحوزتهم 730 علبة سجائر ومعسل بدون مستندات بقصد تحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة. 

المنوفية ثلاجة اغذية نصف طن كلاوى فاسده أغذية فاسدة بثلاجة بشبين الكوم محافظة المنوفية

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتابع سير العمل بمستشفى شنتنا الحجر

رئيس شركة مياه المنوفية يتابع مشروعات الصرف الصحى بتلا

استعدادًا لـ"COP 28".. محافظ المنوفية يتابع تقييم المشروعات الخضراء

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

قاتل ابن عشيقته بالهرم يدلي باعترافات مثيرة:"سهراتي كانت حمرا"

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

كيف تستفاد مصر اقتصاديًا من زيارة الرئيس السيسي للإمارات؟.. خبراء يعلقون

مصر تهزم كورونا.. انتعاشة سياحية تقارب مستويات 2010

"قتلها بكرسى خشب".. أول صور لـ"أم أحمد" ضحية القتل على يد لص أوسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟