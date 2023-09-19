ضبط نصف طن كلاوي فاسدة بشبين الكوم في المنوفية

نجحت الأجهزة المعنية ضبط نصف طن كلاوي منتهية الصلاحية بالمنوفية، في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة على المحلات والمنشآت الغذائية للاطمئنان على السلع المقدمة للمواطنين.

وشنت مديرية الطب البيطري بالمنوفية بالتعاون مع مديرية التموين حملة على الثلاجات اللحوم المثلجة في شبين الكوم، بتوجيهات من اللواء ابراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ومتابعة الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري.

ضبط نصف طن كلاوى فاسد بالمنوفية

جاء ذلك برئاسة المقدم أحمد أبو السعود رئيس مباحث التموين، والدكتور هاني شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، وأطباء إدارة المجازر الدكتورة لبنى حبشى وإسراء بسيوني، وتم ضبط حوالى نصف طن كلاوى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي فى أحد الثلاجات بشبين الكوم، وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها لجهات التحقيق لاتخاذ شؤونها.

خلال ثلاثة أيام.. تحرير 570 محضرا تموينيا وضبط 4.5 طن دقيق ونخالة

وعلى صعيد آخر، تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير (570) محضرا تموينيا خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار ثلاثة أيام متتالية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، تنوعت بين (291) محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و (279) مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر.

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين، إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها محضرين جنح مركز السادات وتلا ضد أصحاب مخابز بلدية لتجميعهم كمية قدرها 2.5 طن دقيق بلدى مجهول المصدر بدون مستندات، ومحضر ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف بناحية بركة السبع لحيازته 2 طن نخالة مجهولة المصدر، فيما تم تحرير محضر جنح مركز تلا ضد صاحب مخبز سياحي لبيع 600 عبوة مكرونة مجهولة المصدر، ومحضرين جنح أشمون والباجور بحوزتهم 730 علبة سجائر ومعسل بدون مستندات بقصد تحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة.