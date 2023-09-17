رئيس شركة مياه المنوفية يتابع مشروعات الصرف الصحى بتلا

تفقد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، يرافقه المهندس محمد فوزى عوض، مدير عام المشروعات ورئيس وحدة piu، الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مشروع srssp المنفذ بمدينة تلا .

رئيس مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية يتفقد مشروع كفر قرشوم لخدمة 2000 وحدة سكنية

وتفقد مشروع الصرف الصحى بقرية كفر قرشوم بأطوال شبكات 8.5 كم طولى، ويهدف لخدمة ما يقرب من 2000 وحدة سكنية بعدد حوالى 600 وصلة منزلية، وتصل نسبة الإنجاز إلى 75%.

وكلف بمتابعة معدلات التنفيذ ودراسة حلول لأى معوقات تؤثر على تنفيذ المشروع داخل القرية دون وقوع أى ضرر على المواطنين، بسبب عملية إنشاء شبكات الانحدار للقرية بعد اتخاذ كل الإجراءات مع الأجهزة المعنية.

وشدد على أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على جودة العمل وتوفير بيئة عمل سليمة للعمال والمواطنين.

وأكد على ضرورة التواصل المستمر مع الأهالى بكل مواقع الأعمال والعمل على تحقيق المشاركة المجتمعية مع الأهالى بقرى المشروع، باعتبارها أساس نجاح المشروع، مع الأخذ في الاعتبار دراسة احتياجاتهم والتزاماتهم تجاه المشروع، وأن المشروع لخدمة المواطنين بما لا يؤثر على حياتهم اليومية.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية للمشاريع على أرض الواقع، والعمل على حل أى مشكلات تظهر بالمشروع.

مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة



وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد وجه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار، والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى.

وأكد نجيب أنه تم وضع خطة شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحى وبلاعات الصرف الصحى وصفايات المطر لاستقبال مياه الأمطار، وكذلك رفع الأتربة عنها، لمنع تجمع مياه الأمطار فى الشوارع والميادين وعدم إعاقة حركة السير للمواطنين، وتجنبًا لإعاقة حركة السيارات.

وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبًا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة والجهات المعنية.