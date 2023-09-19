"إكسترا نيوز" ترصد تقريرًا حول الصراع بين أذربيجان وأرمينيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، ودعوة روسيا إلى وقف إراقة الدماء في ناجورنو كاراباخ.

الصراع بين أذربيجان وأرمينيا:

يقع في جنوب غرب أذربيجان وشرق أرمينيا وتبلغ مساحته 4.800 كم.

في 1988 دخلت القوات الأذربيجانية والأرمن بحرب دموية بالإقليم.

في عام 1994 انتهت الحرب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

المفاوضات بين أذربيجان وأرمينيا فشلت في التوصل إلى معاهدة سلام دائم.

تشير التقديرات إلى أن الصراع أسفر عن مقتل ما بين 20 ألفا و30 ألف شخص.

في نوفمبر 2020 عادت الاشتباكات حتى تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.