دردشة وفيديوهات فاضحة.. كيف أسقطت فتاة خليجية «عنتيل المقطم» في فخ المباحث؟

تواصل نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم، التحقيق في واقعة اتهام مالك شقة بابتزاز عدد من الفتيات مقابل مبالغ مالي وعلاقات جنسية.

المتهم أمام النيابة : الفيديوهات لمتعتي الشخصية

وأنكر المتهم ارتكابه الواقعة مؤكدًا أنه كان يقيم العلاقات مع الفتيات برضاهم كما أنه كان يضع كاميرات في غرفة النوم وحمام الشقة قبل تأجيرها بهدف صور عارية وفاضحة للفتيات بغرض المتعة الشخصية ولم ابتز أي منهما مطلقًا وكان يحتفظ بها عنده موضحًا أنه صور 35 فتاة.

أقوال الضحية

واستمعت النيابة لأقوال الفتاة الخليجية التي أشارت لتعرضها للابتزاز المالي من مالك الشقة التي أجرتها كمغتربة خلال تواجدها وإقامتها في مصر ولكنها تفاجأت بأنه يراسلها على تطبيق واتس آب بصور شخصية لها ، وتهديدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي

وتابعت الفتاة أنه طلب منها مبلغ مالي وعندما أكدت له عدم وجود المبلغ طلب منها إقامة علاقة جنسية، فجأت لتقديم بلاغ في قسم الشرطة تتهم بالابتزاز وتمت مجارته والتسجيل له حتى أوقعت به وسلمت الرسائل بينهما للنيابة العامة.

قرارات النيابة العامة

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس مالك شقة سكنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بابتزاز سيدة أجنبية جنسيًا، بمنطقة المقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم مالك شقة سكنية يؤجرها لعدد من الفتيات المغتربات والطالبات وذلك عقب وضع كاميرات في الحمام وغرف النوم بغرض تصويرهن وابتزازهن عقب ذلك وآخرهم فتاة عربية الجنسية.

كان نجح رجال المباحث في القبض على مالك شقة سكنية يبتز السيدات بصورهم الشخصية والتهديد بنشرها على مواقع الإنترنت.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث واستدعاء الضحايا لسماع أقوالهم في البلاغ، والتحقيق مع المتهم في التهم الموجهة له.