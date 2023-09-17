كاميرات في شقة مؤجرة للمغتربات.. سر ابتزاز الفتيات في المقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حبس مالك شقة سكنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بابتزاز سيدة أجنبية جنسيًا، بمنطقة المقطم.

كاميرات في شقة مؤجرة للمغتربات

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهم مالك شقة سكنية يؤجرها لعدد من الفتيات المغتربات والطالبات وذلك عقب وضع كاميرات في الحمام وغرف النوم بغرض تصويرهن وابتزازهن عقب ذلك وآخرهم فتاة عربية الجنسية.

وقالت الفتاة أمام النيابة إن المتهم هددها بفضحها ونشر صورها وفيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ مالي كبير لابتزازها وعندما أخبرته بأنها لا تحتكم على ذلك المبلغ طلب منها علاقة جنسية مقابل عدم نشر الفيديوهات.

كان نجح رجال المباحث في القبض على مالك شقة سكنية يبتز السيدات بصورهم الشخصية والتهديد بنشرها على مواقع الإنترنت.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، وقررت النيابة طلب تحريات المباحث واستدعاء الضحايا لسماع أقوالهم في البلاغ، والتحقيق مع المتهم في التهم الموجهة له.

استمرار حبس عاطل سرق شقق سكنية في منشأة ناصر

وفي السياق ذاته، جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الشقق السكنية.

كانت أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الشقق السكنية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر "له معلومات جنائية"، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب".

وتبين أنه وراء ارتكاب العديد من الحوادث بذات الأسلوب، وبمواجهته، اعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أصدرت السابق.