حبس شخص لاتهامه بحيازة 5 كيلو من "مخدر الهيدرو" فى المقطم

أمرت جهات التحقيق فى المقطم، بحبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة ٥ كيلو من “مخدر الهيدرو” بقصد الإتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

تفاصيل الواقعة

وكان قد ضبط رجال الأمن بالقاهرة تاجر مخدرات بالمقطم عثر بحوزته على 5 كيلو من "مخدر الهيدرو".

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرامات.

وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.