الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفد طلابي من جامعة الأقصر يشارك في تنظيم حفل خريجي التعليم العالي

الوفد الطلابي
الوفد الطلابي

يشارك وفد طلابي من جامعة الأقصر، في تنظيم حفل الخريجين لأوائل خريجي مؤسسات التعليم العالي، وذلك باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر. 

وأوضح الدكتور وائل الصغير، مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة، أن الوفد الطلابي بالجامعة، بدأ مشاركته للتدريب على أعمال تنظيم الحفل، من يوم 15 من سبتمبر الجاري، استعدادًا لانطلاق الحفل يوم 23، حيث يرافق الوفد الطلابي كل من:  الأستاذ محمد نوبي، ورضى حسين، بإشراف عام السيد جمال السيد، والدكتور وائل الصغير.

وأضاف الصغير أنه سيشارك في الاحتفالية 350 طالب وطالبة من جامعة الأقصر ممثلين للجامعة، إلى جانب مشاركة طلاب الجامعات المصرية.

تفاصيل اجتماع مجلس صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس

وكان قد ترأس الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، وأسرهم بجامعة الأقصر.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المهمة المسندة بجدول الأعمال لجامعة الأقصر؛  لمتابعة المطالبات المالية المقدمة من الأعضاء، فيما يخص العمليات والتحاليل ومختلف الموضوعات المتعلقة.

وجه رئيس الجامعة بتلبية كافة  متطلبات أعضاء  الصندوق، بما يحقق حياة كريمة للأعضاء وذويهم، معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المرضى، ومشدداً على ضرورة استيفاء جميع الأوراق، والمستندات المطلوبة، لقرارات العلاج الصادرة عن الصندوق.

ويهدف صندوق العلاج بجامعة الأقصر، إلى توفير رعاية طبية متميزة، للسادة أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين، وأسرهم بدون تحمل العضو تكلفة العلاج.

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الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر وفد طلابي هيئة قناة السويس الإسماعيلية إدارة رعاية الشباب

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