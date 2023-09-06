الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الأقصر ولجنة "التنظيم والإدارة" يبحثان سبل اعتماد مركز تدريب الكوادر البشرية

الاجتماع
الاجتماع

بحث الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ولجنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،  اليوم الأربعاء، آليات اعتماد مركز تدريب الكوادر البشرية بالجامعة، بحضور الدكتور محمد شحات، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عطيتو، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي لكلية الطب، والسيد عمر مصطفى الصادق، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية.

ضم وفد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كلا من: عادل محمد عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية للخدمة المدنية، ورئيس اللجنة، وفاطمة عيد سيد، بإدارة ترتيب جامعات وبحث علمي، وفاء عبدالحميد، بإدارة الكفاءة المؤسسية، وزينب جبريل، بإدارة التدريب، وسام المرسي، تخطيط القوى العاملة، ودكتور إسماعيل العادلي، إدارة الشئون القانونية، وسيد عادل، مكتب المستشار القانوني.

وأوضح الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة، أن مركز تدريب الكوادر البشرية بالجامعة، لم يقتصر على خدمة موظفي الجامعة فحسب، بل سيمكن الموظفين من خارج الجامعة في الحصول على الدورات التدريبية التي يحتاجها لتطوير مساره المهني، وذلك في إطار حرص الجامعة على القيام بدورها نحو خدمة المجتمع.

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رئيس جامعة الأقصر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كلية الطب الإدارة العامة للموارد البشرية الإدارة المركزية للخدمة المدنية

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