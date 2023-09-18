الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس قناة السويس يكشف موعد الانتهاء من تطوير محور المجرى الملاحى (فيديو)

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تطوير محور المجرى الملاحي، مشيرًا إلى بدء المشروع منذ عامين لتحسين جزء الملاحة في الكيلو 132 إلى الكيلو 162، وتجنب المنحنيات الكثيرة والبعد عن تأثير تيار الجنوب، بالتوسع بقدر 40 مترًا، والتعميق من 66 قدمًا إلى 72 قدمًا، ما يؤدي إلى تحسين الملاحة بنسبة 28%.

وأضاف "ربيع"، في مداخلة هاتفية مع فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، أن عمليات التطوير أوشكت على الانتهاء، ومن المقرر الانتهاء منها في نهاية العام الجاري 2023، وأنه يتبقى جزء أخير في منطقة البحيرات الصغرى يتم استكماله.

تفادى حدوث عدد كبير من الحوادث بالقناة


ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن تطوير القناة الجنوبي من قناة السويس أدى لتفادي حدوث عدد كبير من الحوادث بالقناة في هذا الممر.

وتابع: "عندما كنا نطلب مثلًا أربع قاطرات من الرئيس السيسي، كان يقول لا خليهم عشرة، وصدقنا على 28 قاطرة فى وقت واحد نعمل عليها، و12 قاطرة دخلت الخدمة".

الفريق أسامة ربيع محور المجرى الملاحي محور تطوير المجري الملاحى رئيس هيئة قناة السويس

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