الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو الوطنى للعمل الأهلى: إعمار وتأثيث 793 منزلًا فى 7 محافظات خلال 3 أشهر

محمود فؤاد
محمود فؤاد

قال محمود فؤاد، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، إنه على مدار 15 عاما تعمل جمعية الأورمان في إعمار وتأثيت المنازل، ووصلنا إلى أكثر من 60 ألف منزل تمت إعادة تأهيلها.

وأضاف فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أننا حاليا نعمل بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل التنموي، وشركات من القطاع الخاص، وانتهينا من عمل وتأثيث 793 منزلا في الفيوم وبني سويف والمنيا وسوهاج وأسيوط والغربية والإسكندرية،  خلال 3 أشهر.

كيف يقوم التحالف الوطنى بعمليات إعمار وتأثيث المنازل بهذه السرعة؟

وأوضح عضو التحالف الوطني، أن الأسر تنتقل من حياة غير آدمية إلى حياة كريمة، ويشهد البيت تركيب أسقف وأعمال المحارة الداخلية والخارجية والفرش بغرفتي نوم وأنتريه وأجهزة كهربائية، لتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا.

وكشف عن أن التحالف، حصل على ثقة كبيرة من المتبرعين سواء كانوا أفرادا أو شركات أو بنوك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهناك شراكات داخلية في التحالف بين المؤسسات والجمعيات الأهلية، كما أن التحالف يغطي بأنشطته كل أنحاء الجمهورية.

جمعية الأورمان 793 منزل القطاع الخاص المتبرعين غير آدمية حياة كريمه

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