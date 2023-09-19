الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

غداً.. ندوة تثقيفة عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بـ"حاسب آلي الأزهر"

مركز الحاسب الآلي
مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر

يُنظِّم مركز الحاسب الآلي بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، غداً الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بفرع البنات بمدينة نصر، برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، والنواب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر  للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات. 

الوافدون الجدد يتفقدون حرم جامعة الأزهر بمدينة نصر

تنسيق كلية الدراسات الإنسانية واللغات والترجمة جامعة الأزهر 2023-2024 علمي وأدبي


وقالت الدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة  مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر، إن الندوة متاحة بالمجان لجميع الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، ويشارك في تنظيمها أسرة طلاب من أجل مصر؛ بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري والأكاديمي بالجامعة في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 ومبادئ التنمية المستدامة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وسيحاضر فيها اللواء د. إيهاب طلعت، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الهيئة العليا لتكنولوجيا المعلومات بمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية المتخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني.

وفي وقت سابق، قام الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بجولة تفقدية لكلية الهندسة بقنا، في إطار المتابعة المستمرة لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، لمتابعة تمام استعدادات الكلية لبدء العام الدراسي الجديد للعام الجامعي 2024/2023م، ومتابعة سير العمل والتشطيبات النهائية بالمبنى الإداري الجديد بالكلية، والتي تشمل إنشاء وتجهيز قاعة كبرى لمناقشة الرسائل العلمية مجهزة على أعلى مستوى من أجهزة الصوتيات والعرض المرئي، وإنشاء معمل للتربة والأساسات وتجهيزه بالأجهزة والمعدات، ومقر جديد لمكتبة الكلية، ومقر للمركز الهندسي للاستشارات الخاص بالكلية، ومكاتب للسادة أعضاء هيئة التدريس، كما تم أيضا تجهيز مقر لمركز المعلومات والذي تم استحداثه، وسيبدأ العمل به هذا العام إن شاء الله، وجميع هذه المقرات مزودة بأجهزة الإنذار والإطفاء وسيتم افتتاحها مع بدء العام الدراسي الجديد.

تنسيق الأزهر

وكانت جامعة الأزهر، أعلنت الأحد الماضي، تنسيق كلية طب أسنان الأزهر 2023 2024 للقبول في الكليات بالعام الدراسي المقبل، للبنات والبنين الذين سجلوا رغباتهم عبر البوابة الإلكترونية في الفترة الماضية، حيث أوضح الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، أنّ تنسيق طب أسنان الأزهر 2023 تم تحديد الحد الأدنى للقبول به بالنسبة المئوية، كما يلي.

تنسيق كلية طب أسنان بنين وبنات القاهرة 94.62%.

تنسيق كلية طب أسنان بنين أسيوط 94.31%.

الأزهر الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات أكاديمية ناصر العسكرية تنسيق الأزهر

الأكثر قراءة

حقيقة زيادة معاش تكافل وكرامة للمواطنين 2023 وبدء الصرف

مقطع صادم لاعتداء أتراك على سياح مصريين فى إسطنبول.. ما القصة؟

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

مؤتمر صحفى لـ"الوطنية للانتخابات" بشأن الانتخابات الرئاسية غدًا

مصدر بالأهلى يكشف حقيقة خناقة الشناوى وإمام عاشور عقب خسارة السوبر الإفريقى

"ذروها تجابه ربها".. النيابة تطالب بإعدام المتهمة بقتل ابنها وأكله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟