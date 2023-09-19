غداً.. ندوة تثقيفة عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بـ"حاسب آلي الأزهر"

يُنظِّم مركز الحاسب الآلي بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم ندوة تثقيفية عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، غداً الأربعاء، بقاعة الاجتماعات بفرع البنات بمدينة نصر، برعاية الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، والنواب الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات.



وقالت الدكتورة عفاف أبو الفتوح، مديرة مركز الحاسب الآلي بجامعة الأزهر، إن الندوة متاحة بالمجان لجميع الطلاب والموظفين وأعضاء هيئة التدريس، ويشارك في تنظيمها أسرة طلاب من أجل مصر؛ بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري والأكاديمي بالجامعة في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 ومبادئ التنمية المستدامة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وسيحاضر فيها اللواء د. إيهاب طلعت، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الهيئة العليا لتكنولوجيا المعلومات بمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية المتخصص في مكافحة الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني.

وفي وقت سابق، قام الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، بجولة تفقدية لكلية الهندسة بقنا، في إطار المتابعة المستمرة لجميع كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، لمتابعة تمام استعدادات الكلية لبدء العام الدراسي الجديد للعام الجامعي 2024/2023م، ومتابعة سير العمل والتشطيبات النهائية بالمبنى الإداري الجديد بالكلية، والتي تشمل إنشاء وتجهيز قاعة كبرى لمناقشة الرسائل العلمية مجهزة على أعلى مستوى من أجهزة الصوتيات والعرض المرئي، وإنشاء معمل للتربة والأساسات وتجهيزه بالأجهزة والمعدات، ومقر جديد لمكتبة الكلية، ومقر للمركز الهندسي للاستشارات الخاص بالكلية، ومكاتب للسادة أعضاء هيئة التدريس، كما تم أيضا تجهيز مقر لمركز المعلومات والذي تم استحداثه، وسيبدأ العمل به هذا العام إن شاء الله، وجميع هذه المقرات مزودة بأجهزة الإنذار والإطفاء وسيتم افتتاحها مع بدء العام الدراسي الجديد.

تنسيق الأزهر

وكانت جامعة الأزهر، أعلنت الأحد الماضي، تنسيق كلية طب أسنان الأزهر 2023 2024 للقبول في الكليات بالعام الدراسي المقبل، للبنات والبنين الذين سجلوا رغباتهم عبر البوابة الإلكترونية في الفترة الماضية، حيث أوضح الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، أنّ تنسيق طب أسنان الأزهر 2023 تم تحديد الحد الأدنى للقبول به بالنسبة المئوية، كما يلي.

تنسيق كلية طب أسنان بنين وبنات القاهرة 94.62%.

تنسيق كلية طب أسنان بنين أسيوط 94.31%.