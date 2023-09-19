الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلام المغرب يشيد بإعادة فتح "المقاولون العرب" للطرق المتضررة من الزلزال

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر موقع جريدة btp المغربية أنه بعد الزلزال الذي ضرب المغرب يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، قررت شركة المقاولون العرب، المتخصصة في البناء بإفريقيا ولا سيما في قطاعها في المغرب الذي يوجد منذ عام 1998، المساهمة بطريقتها الخاصة في هذه الطفرة من التضامن، من خلال عمليات الطوارئ لإعادة فتح المسارات والطرق المتضررة من الزلزال.

وقال الموقع: “تندرج هذه المبادرة في إطار نهج المواطنة الذي تنتهجه شركة المقاولون العرب لصالح الشعب المغربي الشقيق، وبناء على قرار عاجل لمجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي الذي أعطى تعليمات فورية لفرع شركة المقاولون العرب في المغرب لنشر طاقته البشرية والموارد المادية اللازمة لهذه العملية التضامنية”.

وفي الموقع، خاصة مدينة ويركان، ساهم تعبئة والتزام فريق المقاولون العرب الذي يشرف عليه رئيس القطاع المهندس محمد جمعة، مع المسئولين الموجودين بالموقع، في تنظيف الدواوير القليلة بالمنطقة من الركام والأتربة وغيرها من الكتل الحجرية التي سدت المسارات والطرق التي تخدم مجموعة من القرى.

وأوضح الإعلام المغربي أن شركة المقاولون العرب سارعت إلى تقديم معرفتها وخبرتها في كل ما يتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمل المتعلق بالأضرار الناجمة عن الزلزال، وكل ذلك تحت علامة التضامن مع المغرب الشقيق الذي لا يزال يعاني من صدمة الزلزال المدمر.

وقال الموقع الإلكتروني في تقرير: “بالإجماع، أعرب المسئولون والسكان المحليون عن تقديرهم الشديد ورحبوا بهذه المبادرة التي قادتها شركة المقاولون العرب وأظهرت بقوة فائدتها الكبيرة، لاسيما في بيئة أكثر انغلاقًا في أعقاب الزلزال وحيث كانت الأعمال الرئيسية لفتح المسارات ومحاور الطرق أكثر إلحاحًا وأولوية لإنقاذ حياة البشر”.

الإعلام المغربي شركة المقاولون العرب الزلزال الذى ضرب المغرب أفريقيا الشعب المغربي

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