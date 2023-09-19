"لن يتراجعوا خطوة".. قصة قائد معركة كبريت الشهيد إبراهيم عبد التواب

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، تقريرًا تليفزيونيًا عن الشهيد إبراهيم عبد التواب قائد معركة كبريت تحت عنوان “رجال أكتوبر”.

وعرف التقرير الشهيد عقيد إبراهيم عبدالتواب “قائد أبطال كبريت” بأنه ولد في عام 1937 في أسيوط، وتخرج فى الكلية الحربية في عام 1956، فيما شارك في حرب اليمن وعُين مدرسًا بالكلية الحربية في عام 1967.

وأضاف التقرير أنه تولى رئاسة أركان إحدى مجموعات الصاعقة حتى كانت بطولته في قيادة الكتيبة 603 مشاة أسطول في حرب أكتوبر 1973.

كما أوضح أن حُسن الختام في مشوار البطل الذي تمسك حتى النهاية بالأرض التي استردها رجاله في أصعب الظروف؛ حيث نجحت الكتيبة في السيطرة على نقطة كبريت الحصينة بعد سقوط دفاعاتها، ولأن العدو يدرك الأهمية الاستراتيجية للموقع الذي يتحكم في كل التحركات بين السويس والإسماعيلية.

ونوه إلى أن العدو كثف هجماته المضادة على أبطال الكتيبة 603 وفرض حصار لمدة 134 يوما، ولكن أبطال الكتيبة بقيادة العقيد عبد التواب تمسكوا بتوجيهات ووصيته، حيث أكدوا أنهم لن يتراجعوا عن خطوة خطوها للأمام وتحملوا انقطاع الإمدادات وتقاسموا بقايا الطعام ولجأوا إلى تقطير مياه القناة المالحة لري عطشهم.

استشهاد العقيد إبراهيم عبدالتواب

واختتم التقرير أنه في إحدى الغارات العنيفة للعدو في 14 يناير 1974 استشهد العقيد عبدالتواب قبل 4 أيام فقط من توقيع اتفاقية فصل القوات وفك الحصار عن السويس وكبريت التي دافع عنها حتي آخر أنفاسه.