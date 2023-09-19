رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الثلاثاء، مع مساعدة وزير الخارجية لشئون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية باربرا ليف، إنجاح مؤتمر المانحين المزمع عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ودعا أشتية الإدارة الأمريكية إلى لعب دور فاعل للجم العدوان الإسرائيلي على الأرض والشعب الفلسطيني ووقف الاستيطان والحفاظ على حل الدولتين في ظل التدمير الممنهج الذي تمارسه إسرائيل لإمكانية تنفيذه.

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن هناك حاجة ملحة إلى ضغط أمريكي على إسرائيل لتمكين السلطات الفلسطينية من إجراء الانتخابات العامة، بما يشمل القدس، وهي أمر جوهري للشعب الفلسطيني، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

كما شدد اشتية على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين والولايات المتحدة، وصولا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مجددا مطالبته الإدارة الأمريكية بالإيفاء بوعودها تجاه فلسطين.

"خارجية فلسطين": استقلالنا مطلب قانوني وسياسي لتحقيق العدالة والسلام

وفي وقت سابق من اليوم، أطلع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، نظراءه العرب في الاجتماع السنوي، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شقها رفيع المستوى في نيويورك، على مجمل تطورات الأوضاع في أرض دولة فلسطين، وجرائم الاحتلال ومستوطنيه.

كما أطلع المالكي نظراءه العرب على محاولات سلطات الاحتلال تغيير الوضع التاريخي والقانوني الراهن في مدينة القدس، في ظل الاقتحامات المتكررة، ونوايا فرض التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك.

ولفت وزير الخارجية الفلسطيني خلال كلمته أمام الاجتماع الوزاري إلى أهمية وضع القرارات العربية، التي هي قرارات الإجماع بشأن القضية المركزية للعرب، قضية فلسطين، موضع التنفيذ، وإعادة القضية إلى أولويات الأجندة الدولية.

كما تطرق المالكي إلى المعوقات والتحديات والصمت الدولي المخزي القائم على اعتماد سياسة المعايير المزدوجة، وتعطيل نظام المساءلة، ومنح إسرائيل الحصانة من العقاب والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي.