محافظ الوادى يتفقّد منفذ "الوحدة المحلية وميدان الشعراوى" بمركز الداخلة

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، ضمن جولته بمركز الداخلة، منفذ بيع الخضر والفاكهة التابع للوحدة المحلية، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز، حيثُ التقى المواطنين واطمأنّ على توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مُوجهًا بتوفير منتجات الصوب الزراعية وطرحها بالمنافذ الثابتة والمتنقلة بالمراكز والقرى بأسعار أقل عن مثيلاتها بالأسواق؛ لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار وتخفيفًا عن كاهل المواطنين.



ووجّه المحافظ بتطوير ورفع كفاءة ميدان الشعراوي، وتحديد اتجاهات المرور حرصًا على الأمان والسلامة العامة، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير الميادين الرئيسية بالمحافظة إضفاءً للمظهر الحضاري.

كما تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الميادين بمركز الداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

وتابع أعمال تطوير ميدان ٢٣ يوليو بمدينة موط، موجهًا بتوسعة الشوارع الفرعية المؤدية للميدان وعمل محاور دخول وخروج لمنع وقوع حوادث مرورية. وتنفيذ ممشى على جانبي الميدان لتوفير متنفس حضاري لأهالي الحي وإضفاء مظهر جمالي.

كما تفقد الحديقة المُنشأَة بقرية الشيخ الوالي على مساحة ٣٠٠٠ متر مسطح كمتنفس للمواطنين، موجهًا بزراعة أشجار مثمرة ونخيل على حدود الحديقة.

وعقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءََ جماهيريًا مع أهالي مركز الداخلة، بمقر مركز شباب موط، وذلك بحضور المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، حيث استعرض جهود الدولة التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظة، كما ناقش أهم مطالب وشكاوى المواطنين أبرزها:

- سرعة تسليم أصحاب الأراضي بمنطقة موط القديمة الأراضي البديلة تعويضًا عن الأراضي التي إزالتها ضمن خطة تطوير المنطقة.

- دراسة استغلال مبنى مستشفى الداخلة العام بعد افتتاح وتشغيل مستشفى الداخلة الجديد.

- تشكيل لجنة لتحديد المستفيدين من مبادرة الكثبان الرملية وبحث موقف الحالات التي تنطبق عليها شروط المبادرة.