صيف كارثى.. أستراليا تغلق المدارس وترفع مستوى التحذير من الحرائق

تواجه أستراليا فصل صيف كارثيا، حيث تم رفع مستوى التحذير من خطر الحرائق في أقصى الساحل الجنوبي لنيو ساوث ويلز لـ"كارثي"؛ بسبب الرياح العاتية غير المتوقعة، حيث دفع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء الولاية أكثر من 20 مدرسة إلى الإغلاق.

أعلى درجة حرارة منذ 23 عامًا

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد جاء التحذير المحدث في الوقت الذي سجل فيه مطار سيدني أعلى درجة حرارة لشهر سبتمبر منذ عام 2000 يوم الثلاثاء، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الأرصاد الجوية.

وتظهر البيانات الأولية أيضًا أن درجة الحرارة وصلت إلى 34.6 درجة مئوية، حسبما قال متحدث باسم بنك BoM، وهو ما يطابق الرقم القياسي السابق في سبتمبر، حيث تم الإعلان عن الحظر الشامل للحرائق في الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز ومنطقة سيدني الكبرى يوم الثلاثاء، وهو أول حظر كامل للحرائق في سيدني منذ نوفمبر 2020.

وأوضحت الصحيفة أنه بحلول الساعة الثانية ظهرًا قالت خدمة الإطفاء الريفية إن هناك 74 حريقًا مشتعلًا في الغابات والأعشاب في جميع أنحاء الولاية، بما في ذلك 20 حريقًا لم يتم احتواؤها، حيث كان حريق الغابات الذي امتد على مساحة 93 هكتارًا في Snowy Monaro في Rockton على مستوى "المراقبة والتحرك".

وكان حوالي 30 من رجال الإطفاء في مكان الحادث يكافحون الحريق، وأشارت خدمة الإطفاء إلى أنه بعيد عن أي ممتلكات.

وقال مفوض نيو ساوث ويلز، روب روجرز، إن الناس بحاجة إلى الاستعداد اليوم الثلاثاء، مضيفًا: "إنه أسوأ خطر واجهناه منذ حرائق الصيف الأسود عام 2019".

وقال جريج آلان، من خدمة الإطفاء الريفية، إنهم يحذرون من أن الحظر يشمل أي حرائق مفتوحة، حتى حفلات الشواء.

وتابع: "الحظر يعني عدم إشعال الحرائق في العراء أو أي مكان مكشوف، حتى حفلات الشواء بالوقود الصلب ممنوعة نهائيًا، أي شيء يمكن أن يسبب شرارة أو حريقا محظور بموجب القواعد".

وقال آلان إنه من المرجح أن يتم فرض الحظر غدًا الأربعاء أيضا، فهذا الحظر لم يطبق في شهر سبتمبر من قبل، ولكن حان الوقت لأن يشعر المجتمع بالقلق من مخاطر الحرائق مرة أخرى.

بينما قال بيتر ستابلتون، من مكتب الأرصاد الجوية، إنه من غير المعتاد أن تكون درجات الحرارة المرتفعة على مقربة من الساحل.