الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: ظاهرة "النينو" تهدد بصيف حارق فى أستراليا

ارتفاع قياسي في درجات
ارتفاع قياسي في درجات حرارة أستراليا

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ظاهرة النينو تهدد بصيف حارق في أستراليا، وصفه خبراء الأرصاد بأنه سيكون أكثر سخونة وجفاف، حيث من المقرر أن تستمر موجة الحر الربيعية في أستراليا هذا الأسبوع، مع توقع بارتفاع درجات الحرارة لمعدلات قياسية في المناطق الداخلية في جنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا، وفي سيدني، وصلت درجات الحرارة بالفعل إلى 34.2 درجة مئوية، وهو أعلى بأكثر من 12 درجة مئوية من متوسط سبتمبر.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتحذيرات من صيف ساخن

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع بشكل ملحوظ يومي الإثنين والثلاثاء، مع احتمال أن تصل درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية فوق المعدل الموسمي.

txt

مخاوف بشأن ضعف الإنتاج وارتفاع أسعار الغذاء فى أستراليا

وتابعت أن خبراء الأرصاد يحذرون من ظروف أكثر جفافًا ودفئًا من المتوسط في معظم أنحاء أستراليا خلال فصل الصيف، مرتبطة بتعزيز ظاهرة النينيو المناخية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة خطر حدوث ظواهر مناخية متطرفة خلال فصل الصيف مثل حرائق الغابات وحالات الجفاف الشديد.

وأضافت أنه في أمريكا، أطلق المركز الوطني للأعاصير على العاصفة الرابعة عشرة في موسم الأعاصير الأطلسي هذا، والذي يمتد من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر من كل عام، اسم العاصفة الاستوائية نايجل، يأتي ذلك في أعقاب التأثير الأخير لإعصار لي على شرق كندا وماين، والذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وأثر على الشركات وتشريد الآلاف من منازلهم الأسبوع الماضي، قبل أن يتوجه إلى المحيط الأطلسي يوم الإثنين.

وتابعت أنه اعتبارًا من صباح أمس الأحد، كان نايجل يقع على بُعد 1180 ميلًا إلى الشرق من برمودا، وكان يعاني من رياح تبلغ سرعتها حوالي 50 ميلًا في الساعة، حيث أشار المركز الوطني للأعاصير إلى إمكانية تكثيف سريع، ليصبح إعصارًا من الفئة 3 مع رياح تبلغ سرعتها 111 ميلًا في الساعة أو أكثر، ولا يزال المسار الدقيق للعاصفة الاستوائية نايجل غير مؤكد، على الرغم من أنها تتحرك حاليًا باتجاه الشمال والشمال الغربي بعيدًا عن الولايات المتحدة، ولا تشكل أي تهديد مباشر بالوصول إلى اليابسة، وهناك احتمال أن تؤثر بقايا نايجل على الطقس في المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

txt

ظاهرة نادرة.. نشاط بركاني مستمر في استراليا للمرة الأولى منذ 10 سنوات

وأضافت أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية هذا الأسبوع، وستشهد ولاية ريو جراندي دو سول فترات متكررة من الأمطار خلال الأسبوع، مع احتمال هطول الأمطار التراكمية بحوالي 150- 200 ملم بحلول نهاية الأسبوع. 

وشهدت المنطقة أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تساقطت أكثر من 300 ملم من الأمطار على مدار 24 ساعة يوم الإثنين 4 سبتمبر، وأجبرت الفيضانات الناجمة عن هذا الحدث الآلاف على ترك منازلهم، وتسببت في وفاة ما لا يقل عن 47 شخصًا بسبب الطقس.

أستراليا الصيف سخونة ظاهرة النينو جفاف الأرصاد الجوية

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

شروط ومواعيد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين بالخارج (التفاصيل الكاملة)

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

فى صلاة الجنازة.. انهيار زوجة أشرف مصيلحى قبل نقله لمثواه الأخير (صور)

المرض الذى تسبب فى وفاة أشرف مصيلحى

موعد انتخابات الرئاسة المصرية القادمة 2024 وأبرز شروط الترشح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى