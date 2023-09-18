الجارديان: ظاهرة "النينو" تهدد بصيف حارق فى أستراليا

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن ظاهرة النينو تهدد بصيف حارق في أستراليا، وصفه خبراء الأرصاد بأنه سيكون أكثر سخونة وجفاف، حيث من المقرر أن تستمر موجة الحر الربيعية في أستراليا هذا الأسبوع، مع توقع بارتفاع درجات الحرارة لمعدلات قياسية في المناطق الداخلية في جنوب أستراليا ونيو ساوث ويلز وفيكتوريا، وفي سيدني، وصلت درجات الحرارة بالفعل إلى 34.2 درجة مئوية، وهو أعلى بأكثر من 12 درجة مئوية من متوسط سبتمبر.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتحذيرات من صيف ساخن

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع بشكل ملحوظ يومي الإثنين والثلاثاء، مع احتمال أن تصل درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية فوق المعدل الموسمي.

وتابعت أن خبراء الأرصاد يحذرون من ظروف أكثر جفافًا ودفئًا من المتوسط في معظم أنحاء أستراليا خلال فصل الصيف، مرتبطة بتعزيز ظاهرة النينيو المناخية، وسيؤدي ذلك إلى زيادة خطر حدوث ظواهر مناخية متطرفة خلال فصل الصيف مثل حرائق الغابات وحالات الجفاف الشديد.

وأضافت أنه في أمريكا، أطلق المركز الوطني للأعاصير على العاصفة الرابعة عشرة في موسم الأعاصير الأطلسي هذا، والذي يمتد من 1 يونيو إلى 30 نوفمبر من كل عام، اسم العاصفة الاستوائية نايجل، يأتي ذلك في أعقاب التأثير الأخير لإعصار لي على شرق كندا وماين، والذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وأثر على الشركات وتشريد الآلاف من منازلهم الأسبوع الماضي، قبل أن يتوجه إلى المحيط الأطلسي يوم الإثنين.

وتابعت أنه اعتبارًا من صباح أمس الأحد، كان نايجل يقع على بُعد 1180 ميلًا إلى الشرق من برمودا، وكان يعاني من رياح تبلغ سرعتها حوالي 50 ميلًا في الساعة، حيث أشار المركز الوطني للأعاصير إلى إمكانية تكثيف سريع، ليصبح إعصارًا من الفئة 3 مع رياح تبلغ سرعتها 111 ميلًا في الساعة أو أكثر، ولا يزال المسار الدقيق للعاصفة الاستوائية نايجل غير مؤكد، على الرغم من أنها تتحرك حاليًا باتجاه الشمال والشمال الغربي بعيدًا عن الولايات المتحدة، ولا تشكل أي تهديد مباشر بالوصول إلى اليابسة، وهناك احتمال أن تؤثر بقايا نايجل على الطقس في المملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأضافت أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية هذا الأسبوع، وستشهد ولاية ريو جراندي دو سول فترات متكررة من الأمطار خلال الأسبوع، مع احتمال هطول الأمطار التراكمية بحوالي 150- 200 ملم بحلول نهاية الأسبوع.

وشهدت المنطقة أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تساقطت أكثر من 300 ملم من الأمطار على مدار 24 ساعة يوم الإثنين 4 سبتمبر، وأجبرت الفيضانات الناجمة عن هذا الحدث الآلاف على ترك منازلهم، وتسببت في وفاة ما لا يقل عن 47 شخصًا بسبب الطقس.