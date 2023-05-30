الثلاثاء 30 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ظاهرة نادرة.. نشاط بركاني مستمر في استراليا للمرة الأولى منذ 10 سنوات

نشاط بركاني في القارة
نشاط بركاني في القارة القطبية الجنوبية

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه تم رصد أحد البراكين النشطة في أستراليا على جزيرة بالقرب من القارة القطبية الجنوبية - المعروفة باسم بيج بن - بواسطة الحمم البركانية المنبعثة والتي رصدتها الأقمار الصناعية.

وتابعت أن تدفق الحمم البركانية على جزيرة هيرد غير المأهولة، على بعد حوالي 4100 كيلومتر جنوب غرب بيرث و 1500 كيلومتر شمال القارة القطبية الجنوبية، يُعدّ جزءًا من اندلاع مستمر لوحظ لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان.

نشاط بركاني

تم التقاط الصورة بواسطة القمر الصناعي كوبرنيكوس سنتينل -2 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في 25 مايو وهي مركبة من صورة بصرية وصورة بالأشعة تحت الحمراء.

وأضافت الصحيفة، أن الحمم تتدفق أسفل جانب ساعة بيج بن بالقرب من القمة ، المعروفة باسم قمة موسون، ويقع بركان أستراليا النشط الآخر في جزر ماكدونالد القريبة.

تشير التقارير التي تم جمعها بواسطة برنامج البراكين العالمي في مؤسسة سميثسونيان ، قبل مشاركة الصورة ، إلى أن تدفق الحمم البركانية الحالي جزء من "حلقة ثوران" مستمرة منذ سبتمبر 2012. يحتوي البرنامج على سجلات للانفجارات في جزيرة هيرد تعود إلى الوراء حتى عام 1910.

قالت الدكتورة تيريزا أوبايد، عالمة البراكين والأستاذة المشاركة في جامعة كوينزلاند: "لقد اندلع هذا البركان منذ بداية القرن العشرين، ما يحدث هو أمر طبيعي تمامًا ويولد تدفقات من الحمم البركانية ".

وأضافت الصحيفة أن برنامج البراكين العالمي يسجل قرابة 20 حادث "تدفق حمم بركانية" منذ سبتمبر 2012.

أضافت أوبايد أن جزيرة هيرد كانت تُعرف باسم بركان داخل الصفيحة لأنها كانت في منتصف صفيحة تكتونية بدلاً من أن تكون على أطرافها.

وأشارت إلى أن هذه الأنواع من البراكين نتجت عن "نقطة ساخنة" داخل الأرض ولم تكن في العادة شديدة الانفجار وبالتالي كانت تنبعث منها القليل من الرماد.

البراكين أستراليا بيج بن الحمم البركانية الاقمار الصناعية القارة القطبية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثانى برقم الجلوس

أولى إعدادية أسوان: أهلى الداعمين لى وطموحى الالتحاق بكلية الصيدلة (صور)

قطع المياه عن 4 قرى وعزبة فى بنى سويف لتطهير محطة "بدهل"

تفريغ كبسولة إطفاء فى مستشفى فايد بالإسماعيلية دون إصابات

تفاصيل استعدادات "بني سويف" لعقد امتحانات الثانوية العامة

مرصد الكهرباء: أقصى حمل مسائى اليوم 30100 ميجاوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 2".. البغدادى بطل موقعة الكورنيش!

وائل لطفي

المجتمع الدولى.. هل تسمعنا؟

د. منى حلمى

ما أهمية الفحولة الجنسية ؟

ماجد حبته

الشكاوى الـ2029 للمستثمرين

عبدالوهاب داود

آخرة السهر مع آل باتشينو

د.كريمة الحفناوى

قانون العمل.. والعدالة الاجتماعية

خالد حريب

الحوار الوطنى.. طموحات بلا أسقف

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. الموهبة أولًا

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات كوهين: جولة وزير الخارجية الإسرائيلي في أوروبا الوسطى.. ما الأهداف؟

إصابات وإحراق محاصيل زراعية فى هجوم لقوات الاحتلال على دير دبوان

سند العرب.. "الدستور" تتابع أعمال المشروعات المصرية لإعمار قطاع غزة (خاص)