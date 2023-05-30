ظاهرة نادرة.. نشاط بركاني مستمر في استراليا للمرة الأولى منذ 10 سنوات

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه تم رصد أحد البراكين النشطة في أستراليا على جزيرة بالقرب من القارة القطبية الجنوبية - المعروفة باسم بيج بن - بواسطة الحمم البركانية المنبعثة والتي رصدتها الأقمار الصناعية.

وتابعت أن تدفق الحمم البركانية على جزيرة هيرد غير المأهولة، على بعد حوالي 4100 كيلومتر جنوب غرب بيرث و 1500 كيلومتر شمال القارة القطبية الجنوبية، يُعدّ جزءًا من اندلاع مستمر لوحظ لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمان.

نشاط بركاني

تم التقاط الصورة بواسطة القمر الصناعي كوبرنيكوس سنتينل -2 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في 25 مايو وهي مركبة من صورة بصرية وصورة بالأشعة تحت الحمراء.

وأضافت الصحيفة، أن الحمم تتدفق أسفل جانب ساعة بيج بن بالقرب من القمة ، المعروفة باسم قمة موسون، ويقع بركان أستراليا النشط الآخر في جزر ماكدونالد القريبة.

تشير التقارير التي تم جمعها بواسطة برنامج البراكين العالمي في مؤسسة سميثسونيان ، قبل مشاركة الصورة ، إلى أن تدفق الحمم البركانية الحالي جزء من "حلقة ثوران" مستمرة منذ سبتمبر 2012. يحتوي البرنامج على سجلات للانفجارات في جزيرة هيرد تعود إلى الوراء حتى عام 1910.

قالت الدكتورة تيريزا أوبايد، عالمة البراكين والأستاذة المشاركة في جامعة كوينزلاند: "لقد اندلع هذا البركان منذ بداية القرن العشرين، ما يحدث هو أمر طبيعي تمامًا ويولد تدفقات من الحمم البركانية ".

وأضافت الصحيفة أن برنامج البراكين العالمي يسجل قرابة 20 حادث "تدفق حمم بركانية" منذ سبتمبر 2012.

أضافت أوبايد أن جزيرة هيرد كانت تُعرف باسم بركان داخل الصفيحة لأنها كانت في منتصف صفيحة تكتونية بدلاً من أن تكون على أطرافها.

وأشارت إلى أن هذه الأنواع من البراكين نتجت عن "نقطة ساخنة" داخل الأرض ولم تكن في العادة شديدة الانفجار وبالتالي كانت تنبعث منها القليل من الرماد.