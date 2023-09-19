رئيس جنايات الزقازيق يناقش المتهمة بقتل طفلها وأكله فى الشرقية (فيديو)

بدأت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيى عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكري، محاكمة المتهمة بقتل طفلها وأكله بالشرقية.

وبدأ رئيس المحكمة في مناقشة واستجواب المتهمة قبل الاستماع لمرافعة النيابة العامة، وأقرت بنفس حديثها السابق بأنها تعترف بفعلتها لكنها كانت تحت تأثير "سحر".

وقررت المحكمة، أمس، تأجيل محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية لجلسة اليوم للبت في طلب رد المحكمة.

المتهمة تعترف بالجريمة

وأكد الدفاع أن اعتراف المتهمة بفعلتها بهذه الجريمة البشعة، وشهادة المحيطين بها بأنها شخصية مضطربة وانطوائية ومكتئبة هو أكبر دليل على عدم سلامة عقلها.

وشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية تشديدات أمنية بالتزامن مع أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته إلى أشلاء، وأكل بعضها، بمركز فاقوس.