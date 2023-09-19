الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا بشارة جودة يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس يوسف بالفكرية

كنيسة
كنيسة

ترأس الأنبا بشارة جودة مطران أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي بكنيسة القديس يوسف، وذلك احتفالا برسامة شمامسة أبصالتس وأغنسطس لخدمة الكنيسة. 
 أهمية التعلم من يوحنا المعمدان الدفاع عن الحق

وكان في استقبال نيافته الأب ميخائيل راعي الكنيسة، والاب يوسف عادل والاب جرجس بشرى، والقى المطران عظة حول أهمية التعلم من يوحنا المعمدان الدفاع عن الحق، مهما كلّف الأمر، وان عظمة يوحنا المعمدان تكمن في علاقته الباطنية بالله، وتواضعه الشديد.  

وأوصى الشمامسة الجدد بضرورة محبة الرب والعمل بوصاياه ليكونوا نورا للعالم وملحا للأرض، وبعد القداس قدم الأنبا بشارة جودة الهدايا التذكارية، كما شارك نيافته في حفل التخرج لأبناء الرعية.

الكنائس المسيحية تستعد لبدء صوم الميلاد

في سياق آخر،  تستعد الكنائس المسيحية لبدء صوم الميلاد 2023، إذ تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد في 25 نوفمبر 2023 لمدة 43 يومًا تنتهي في 6 يناير 2023 والمعروفة بليله عيد الميلاد المجيد.

وخلال فترة الصوم يترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسات صوم الميلاد 2023، وذلك طيلة فترة الصوم، وتقيم الكنائس خلال فترة الصوم أكثر من قداسًا لمشاركة أكبر عددًا من الأفراد في قداسات الصوم.

وتتكون مدة صوم الميلاد من 40 يوم تصومها الكنيسة لاستقبال ميلاد يسوع المسيح، كما صام موسى 40 يوم قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، و3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم في وقت القديس سمعان الخراز كما صام آباؤنا فتحنن الرب عليهم.

و تنقسم أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حيث درجة النسك إلى أصوام الدرجة الأولى و أصوام الدرجة الثانية، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك في بعض الأصوام للتخفيف علي المؤمنين بسبب كثرة أيام الصيام واحتياج البعض للبروتين الحيوان.

الانبا بشارة جودة مطران أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك بمصر صلاة القداس الالهي بكنيسة القديس يوسف احتفالا برسامة شمامسة ابصالتس الانبا بشارة جودة مطران أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك بمصر

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