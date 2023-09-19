البابا تواضروس يلقي عظة الأربعاء من كنيسة العذراء مريم بالإسكندرية

يواصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إلقاء عظته الأسبوعية بالإسكندرية.

وأعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم والبابا كيرلس عمود الدين بكليوباترا الإسكندرية، أن قداسة البابا تواضروس الثاني سيقوم بإلقاء عظة الأربعاء الأسبوعية 20 سبتمبر 2023 بالكنيسة.

وأضافت الكنيسة أنه سيتم الدخول من الساعة الثانية والنصف ظهرًا حتى الساعة الرابعة ظهرًا على أن يتم غلق أبواب الكنيسة عند اكتمال العدد.

ويشارك البابا في إلقاء عظته الأسبوعية، أساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالإسكندرية منهم الأنبا إيلاريون الأسقف العام بالإسكندرية، والأنبا بافلي والأنبا هيرمينا الأساقفة العمومين بها.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبون ومريدون يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

وكان قد ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح الأحد، كلمة عبر قناة ON، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول قداسته من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الأول من شهر توت (أول الشهور القبطية)، وموضوع إنجيله وهو "يوحنا المعمدان" في إنجيل لوقا الإصحاح السابع، وأشار إلى حكمة يوحنا المعمدان لأنه كان يعرف طريقه المحدد في الحياة، وأوصى أن نتبعه كنموذج من خلال:

- صوت الحق

- التقشف والنسك

- الاتضاع

- أمانة الكلام

- الجدية في الحياة

وأوضح قداسة البابا تواضروس أهمية أن يكون لدى الإنسان هدف في الحياة، أن يسعى على الأرض من أجل الملكوت السماوي، و يحترس من معطلات الطريق والسقوط في خطية العناد ورفض كلام الله والمشورة.