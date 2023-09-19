رئيس القطاع الاقتصادى يوضح آليات تحفيز زراعة المحاصيل المستهدفة

أوضح الدكتور علي عبدالمحسن، رئيس القطاع الاقتصادي بـوزارة الزراعة، آليات تحفيز زراعة المحاصيل المستهدفة وتفعيل الزراعات التعاقدية.

وقال خلال لقائه على القناة الأولي الفضائية المصرية، اليوم، إن هناك اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالقطاع الزراعي والمزارعين بشكل كبير، وبالتالي هناك العديد من الآليات التي يتم استخدامها من أجل تحفيز المزارعين للتوسع في المحاصيل الاستراتيجية التي ترعاها الدولة.

وأكد أن استراتيجيات المحاصيل تأتي أولًا في السياسة السعرية، حيث يتم الإعلان عن أسعار مجزية للمحاصيل الاستراتيجية، بحيث أن المزارع يتخذ في التوسع بتلك المحاصيل استعدادا بالموسم الشتوي 2023 / 2024، وتم اتفاق وزارة الزراعة مع مصانع إنتاج السكر في مصر والإعلان عن سعر بنجر السكر بحوالي 1500 جنيه للطن مقارنة بالماضي ووصل 1200 جنية للطن.

استراتيجيات المحاصيل

وتابع أن السياسة السعرية أتت بمزيد من الحوافز للمزارعين في هذا الأمر، وتقديم لهم التأوي بالمجان، والخدمة الآلية بالمجان، ومساعدتهم في خدمة المحصول بسعر التكلفة وأحيانا بالمجان بشكل كبير، فيما تتم حاليا دراسة تحديد سعر الضمان والإعلان بمحصول القمح، وجار التنسيق حاليا بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

واختتم أن هناك تقديم التقاوي الجيدة للمزارعين، حيث وفرت الزارعة العام الحالي 100% من احتياجات القمح للمزارعين بسعر التكلفة وتخفيضه من 650 جنية للشيكارة وزن 30 كيلو إلى حوالى 550 جنيها فقط، وتأتي توفير التقاوي وفقا للخريطة الصنفية لكل محافظة.

بحث مقترحات دعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والتصدير

وناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء غرفة الصناعات الغذائية مقترحاتهم لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج والتصدير، أمس الثلاثاء.

وأكد خلال اللقاء استكمال لسلسلة الاجتماعات المتتالية التي يحرص على عقدها مع أعضاء الغرف الصناعية، للاستماع إلى مقترحاتهم والتعرف على رؤيتهم، التي تسهم في دعم الصناعة الوطنية، بهدف زيادة الإنتاج والتصدير.