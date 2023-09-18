"الزراعة": 80 ألف مزارع يستفيد من القرار الرئاسي بالإعفاء وإسقاط الغرامات

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف الزراعة والفلاح المصري، معلقًا: "قرار إعفاء المزارعين، وإسقاط الغرامات عليهم، يستفيد منها أكثر من 80 ألف مزارع".

الزراعة التعاقدية

وأكد محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر "فضائية الحياة"، أن الرئيس السيسي أصدر قرارات مهمة، ومنها إعفاء المتعاملين مع هيئة التعمير من غرامات وفوائد الأقساط تأخير سداد الأقساط المستحقة والتي تقدر بـ نصف مليار جنيه.

وتابع: "هناك بعض المحاصيل، من ضمن الزراعة التعاقدية، ويتم إعطاء سعر ضمان للفلاح، والدولة ستعمل على الشراء من الفلاحين، وهذه الزراعة التعاقدية هدفها الأساسي تحقيق الربح للفلاح".

تحقيق الربح للفلاح

واستطرد:" الدولة تعمل على تجنيب الفلاح للمخاطر، من خلال الزراعة التعاقدية، كما أن المحاصيل التي دخلت الزراعة التعاقدية المحاصيل الإستراتيجية المهمة، والتي يحتاجها المواطن المصري".