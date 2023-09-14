الخميس 14 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث الزراعة: زراعة النباتات الطبية من المجالات الواعدة للدولة المصرية

الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش

قال  الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مجال النباتات الطبية يعتبر من المجالات الواعدة في مصر، لافتًا إلى أنه توجد قرى وأماكن لها ريادة في هذه النباتات العطرية والطبية المختلفة.

وأضاف الدكتور محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن وزير الزراعة يوجه بشكل مستمر كل قيادات الوزارة بضرورة إيجاد بحوث تطبيقية وتطوير هذا المجال لما له من أهمية بزيادة وتعظيم الصادرات، لافتًا إلى أنه كانت توجد دائمًا لقاءات دورية لدراسة وبحث قضية تطوير دعم ملف النباتات الطبية والعطرية.

منظومة متكاملة 

وأوضح أنه عند الحديث عن النباتات الطبية والعطرية، لا يجب الحديث عن الزراعة فقط، وإنما هي منظومة متكاملة تبدأ بتطوير الأرض، وتطوير أساليب الزراعة، وتوفير المستلزمات اللازمة، وتوفير معاملات ما بعد الحصاد، وتوفير البحث العلمي الذي يساعد على تطوير الإنتاجية وتوفير مساحات للزراعة فيها، حيث أن الموضوع متكامل وبه رؤية شمولية.

الدكتور محمد القرش وزارة الزراعة النباتات الطبية تعظيم الصادارت برنامج التاسعة

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