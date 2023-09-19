محمد رمضان يبدأ تصوير فيلمه الجديد "أسد أسود" الأسبوع المقبل

يستعد النجم محمد رمضان لتصوير أول مشاهد فيلمه السينمائى الجديد “أسد أسود” نهاية الأسبوع المقبل.

ويعقد محمد رمضان حاليا جلسات عمل مكثفة المخرج محمد دياب للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم، وترشيح الأبطال المشاركين في البطولة، وكذلك العنصر النسائي المقرر أن يقدم بدور البطولة أمام رمضان.

فيلم “أسد أسود” من تأليف وإخراج محمد دياب ويسعى للمشاركة به في عدة مهرجانات دولية قبل طرحه في دور العرض السينمائي ليكون أول عمل للنجم محمد رمضان يتم تسويقها للمشاركة في المهرجانات العالمية.

على جانب آخر، قرر محمد رمضان الخروج بشكل رسمي من السباق الرمضاني 2024 وذلك بعدما أعلن عن تأجيل الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة إلى موسم رمضان 2025 لتكون المرة الأولى التي يغيب فيها النجم محمد رمضان عن السباق الرمضاني منذ سنوات طويلة.

جائزة الموريكس دور

يذكر أن محمد رمضان حصل على جائزة أحسن ممثل في موريكس دور عن دوره في مسلسل جعفر العمدة والذي حقق نجاحا ساحقا في موسم رمضان الماضي

ومسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، وزينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، عماد صفوت، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو فى العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيدا عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.