الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

محمد رمضان يحصد جائزة أحسن ممثل عربى بجائزة "موريكس دور"

محمد رمضان
محمد رمضان

حصد النجم محمد رمضان، على جائزة أحسن ممثل عربي في "موريكس دور" المقامة في لبنان، وذلك عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة".

وأعرب رمضان، في بيان صحفي، عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة المهمة للعام الثاني على التوالي من الموريكس دور.

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وأضاف محمد رمضان، أن موريكس دور يعد مهرجان مهم جدا ويقام في بلد عظيمة وكبيرة ومتذوقة للفن.

يذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، وزينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وغيرهم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

جعفر العمدة تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر،عماد صفوت، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو فى العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

محمد رمضان جائزة لبنان مهرجان موريكس دور جعفر العمدة مسلسل

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