الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

على طريقة محمد رمضان.. أحمد سعد ينشر فيديو أثناء صعوده طيارة خاصة

أحمد سعد
أحمد سعد

نشر المطرب أحمد سعد مقطع فيديو لجمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” وهو يصعد إلى طائرة خاصة وذلك على نغمات أغنيته الجديدة “دب دب”.

صور سعد مقطع الفيديو على طريقة النجم محمد رمضان الذي اعتاد دائما ان يشارك جمهوره بالعديد من الصور والفيديوهات من داخل طائرته الخاصة وأيضا على نغمات أشهر أغنياته، وعلق أحمد سعد على الفيديو قائلا: “خطوتي ليها الف حساب لما بتنزل علي الارض تدب (بتدب_دب_دب_دب)” كما نشر أحمد سعد في منشور أخر عدد من الصور له داخل الطائرة وهو يتناول الطعام.

 

أحمد سعد 

آخر أعمال أحمد سعد الغنائية

وطرح أحمد سعد مؤخرًا مقطع فيديو لأغنية "دب دب" عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس.

الأغنية إخراج حسين شعبان في ثاني تعاون بينه وبين أحمد سعد بعد كليب "الملوك"، الذي شارك فيه بالغناء مع أحمد سعد عنبة ودبل زوكش، والأغنية تصدرت الأكثر استماعًا في مصر، والوطن العربي.

تقول كلمات الأغنية:“انا طالع و ماليش سقف و الواحد مني ب الف مش عارفين يعملوا زي و مني بيضربوا كف في كف لما ادخل اخش بقلب لما اجي بيخدوا الجنب خطوتي ليها الف حساب لما بتنزل علي ارض بالدب دب دب دب دب دب انا ماشي و مبوقفش انا بنزل الم و أؤش مبحبش الف و ادور انا بدخل وش ل وش انا اشغل الف ل الف انا ايدي في حرير تتلف و تقيل علي اي تقيل كلها قدامي تخف ايدي مش هتبطل عد و اللى معايا مش مع حد مشغلش دماغي بحد علشان كلها علي قد القد انا هلعب يا مفيش لعب بستسهل كل الصعب و في اي مكان تلقيني مطرح ما الرجل تحب تدب”.

محمد رمضان

كما تعاون مع المطربة روبي في أغنية بعنوان "يا ليالي" على طريقة الفيديو كليب ويقدمها الثنائي بشكل "ديو" غنائي يجمع بينهما لأول مرة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون أحمد سعد وروبي في فيديو كليب "يا ليالي" مع كل من الشاعر الغنائي فلبينو، وألحان وتوزيع موسيقي كل من أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت، ومهندس الصوت هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج المخرج أحمد عبدالواحد.

 

أحمد سعد المطرب احمد سعد دب دب أغنية دب دب حسين شعبان

مواد متعلقة

تعرف على جدول عروض أسبوع أفلام جوته 2023 بالقاهرة

8 أفلام طويلة تتنافس في المسابقة الرسمية لمهرجان الغردقة السينمائي

"دفنت حية ومحدش بيتقدملى للزواج".. أبرز تصريحات حورية فرغلى فى in deep

تعرف على عروض نادي سينما المرأة للمركز القومي للسينما بالهناجر

الخريطة المبدئية لـ "مسلسلات رمضان 2024" بالأسماء

أحمد العوضى يفى بوعده ويقابل الفائزين بمسابقته ويتفاجأ بموهبة غنائية (صور)

20 فيلمًا تتنافس على جوائز الأعمال القصيرة في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

"أولاد حريم كريم" يواصل نجاحه ويحقق 6 مليون جنيه في أسبوعين

الأكثر قراءة

تطورات واقعة ضرب سائح كويتي في تركيا.. أول صورة وتعليق السفارة

بعد تجاوز محرز.. أرقام قياسية يستهدفها الفرعون المصرى صلاح هذا الموسم

رابط تقديم الخدمة العامة 2023.. وموعد تسجيل الطلب والأوراق اللازمة

7 معلومات عن زيادة الأجور والمعاشات.. وهذا هو موعد الصرف (إنفوجراف)

تفاصيل وظائف شركة السويس لمشتقات الميثانول

"شهيد الشهامة".. مقتل صاحب مطعم لمنعه تاجرًا من معاكسة سيدة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية