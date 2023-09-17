على طريقة محمد رمضان.. أحمد سعد ينشر فيديو أثناء صعوده طيارة خاصة

نشر المطرب أحمد سعد مقطع فيديو لجمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” وهو يصعد إلى طائرة خاصة وذلك على نغمات أغنيته الجديدة “دب دب”.

صور سعد مقطع الفيديو على طريقة النجم محمد رمضان الذي اعتاد دائما ان يشارك جمهوره بالعديد من الصور والفيديوهات من داخل طائرته الخاصة وأيضا على نغمات أشهر أغنياته، وعلق أحمد سعد على الفيديو قائلا: “خطوتي ليها الف حساب لما بتنزل علي الارض تدب (بتدب_دب_دب_دب)” كما نشر أحمد سعد في منشور أخر عدد من الصور له داخل الطائرة وهو يتناول الطعام.

أحمد سعد

آخر أعمال أحمد سعد الغنائية

وطرح أحمد سعد مؤخرًا مقطع فيديو لأغنية "دب دب" عبر يوتيوب والمنصات الرقمية، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع موسيقى إيهاب كلوبيكس.

الأغنية إخراج حسين شعبان في ثاني تعاون بينه وبين أحمد سعد بعد كليب "الملوك"، الذي شارك فيه بالغناء مع أحمد سعد عنبة ودبل زوكش، والأغنية تصدرت الأكثر استماعًا في مصر، والوطن العربي.

تقول كلمات الأغنية:“انا طالع و ماليش سقف و الواحد مني ب الف مش عارفين يعملوا زي و مني بيضربوا كف في كف لما ادخل اخش بقلب لما اجي بيخدوا الجنب خطوتي ليها الف حساب لما بتنزل علي ارض بالدب دب دب دب دب دب انا ماشي و مبوقفش انا بنزل الم و أؤش مبحبش الف و ادور انا بدخل وش ل وش انا اشغل الف ل الف انا ايدي في حرير تتلف و تقيل علي اي تقيل كلها قدامي تخف ايدي مش هتبطل عد و اللى معايا مش مع حد مشغلش دماغي بحد علشان كلها علي قد القد انا هلعب يا مفيش لعب بستسهل كل الصعب و في اي مكان تلقيني مطرح ما الرجل تحب تدب”.

محمد رمضان

كما تعاون مع المطربة روبي في أغنية بعنوان "يا ليالي" على طريقة الفيديو كليب ويقدمها الثنائي بشكل "ديو" غنائي يجمع بينهما لأول مرة، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون أحمد سعد وروبي في فيديو كليب "يا ليالي" مع كل من الشاعر الغنائي فلبينو، وألحان وتوزيع موسيقي كل من أحمد طارق يحيى، وإسماعيل نصرت، ومهندس الصوت هاني محروس، والفيديو كليب من إخراج المخرج أحمد عبدالواحد.