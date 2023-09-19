الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 13 ألف طن و665 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 665 شاحنة و 94 سيارة.

 وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 665 شاحنة و 94 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع ، 352 شاحنة  و 33 سيارة . 
 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة STELLAR RIONI بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل  الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و 210 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا، فيما وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1035 راكب بموانيها .
 

اليوم.. 11 ألف سائح يصلون مرسي علم

وفي سياق آخر،  يستعد مطار مرسى علم  الدولى اليوم الثلاثاء، لاستقبال 27 رحلة طيران دولية أوروبية علي متنها 11 ألف سائح، وذلك ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث تقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي بتسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية.
 وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 4 رحلات من دولة إيطاليا، و3 رحلات من ألمانيا، و6 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلة من داخلية، و9 رحلات من بولندا، ورحلة من مطارات دول سويسرا وبلجيكا، وهولندا، ولكسمبورج.

جدير بالذكر،  أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، 133 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.

موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات ميناء سفاجا ميناء نويبع مطار مرسى علم الرحلات الوافدة

مواد متعلقة

وزير النقل يتابع تقدم أعمال تنفيذ المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

أهالى البحر الأحمر عن قرارات الرئيس السيسى: شكرًا على الهدية يا ريس

مواطن من البحر الأحمر: السيسى حافظ على الأمن القومى وندعمه لاستكمال التنمية

اتفاق بين هيئة "البحر الأحمر" و"بتروتريد" للعمل في 4 موانئ جديدة

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

رسميًا.. النائب العام الجديد يتسلم مهام منصبه اليوم خلفًا للمستشار حماده الصاوى

تفاصيل تسمم 25 شخصا تناولوا وجبات سريعة من مطعم شهير بالمنوفية

"القاهرة الإخبارية" تبرز مباحثات السيسى وبن زايد فى أبوظبى

إنقاذ حياة شاب بعد إجراء جراحة دقيقة له فى مستشفى برج العرب بالإسكندرية

إحالة 5 مدراء شركة مستحضرات ومكملات غذائية بتهمة التهرب الضريبي للجنايات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى