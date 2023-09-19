تداول 13 ألف طن و665 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 665 شاحنة و 94 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع ، 665 شاحنة و 94 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع ، 352 شاحنة و 33 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة STELLAR RIONI بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و 210 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة، بريدج وسينا، فيما وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1035 راكب بموانيها .



اليوم.. 11 ألف سائح يصلون مرسي علم

وفي سياق آخر، يستعد مطار مرسى علم الدولى اليوم الثلاثاء، لاستقبال 27 رحلة طيران دولية أوروبية علي متنها 11 ألف سائح، وذلك ضمن 133 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، حيث تقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي بتسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية.

وتبين من جداول الوصول اليوم أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 4 رحلات من دولة إيطاليا، و3 رحلات من ألمانيا، و6 رحلات من المطارات التشيكية، ورحلة من داخلية، و9 رحلات من بولندا، ورحلة من مطارات دول سويسرا وبلجيكا، وهولندا، ولكسمبورج.

جدير بالذكر، أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة، 133 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، تصل من11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.