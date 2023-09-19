الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. احتجاز سفينة صيد صينية لدخولها المياه التايوانية "بشكل غير قانونى"

احتجاز سفينة صيد
احتجاز سفينة صيد صينية

احتجز خفر السواحل التايواني، الإثنين، سفينة صيد صينية، بدعوى دخولها المياه التايوانية "بشكل غير قانوني".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، أن "خفر السواحل أعلن الإثنين احتجاز سفينة صيد صينية واحتجاز طاقمها لدخولها المياه التايوانية بشكل غير قانوني".

وأضافت الوكالة أن طاقم سفينة الصيد الصينية تجاهل عددًا من التحذيرات التي أطلقها خفر السواحل التايواني قبل احتجاز السفينة.

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تسجيل عددا قياسيا من التوغلات العسكرية الصينية

جاء ذلك في وقت دعت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، الصين إلى الوقف الفوري "للتحرشات العسكرية الأحادية الجانب"، بعد رصد عدد قياسي من الطائرات العسكرية الصينية بلغ أكثر من مائة طائرة حول تايوان خلال فترة 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان لها- نقله موقع "فوكس تايوان"- إنه بالإضافة إلى الطائرات الحربية البالغ عددها 103 طائرات، تم رصد تسع سفن حربية أيضًا في مناطق قريبة من تايوان، بين الساعة 6 صباحًا يوم الأحد والساعة 6 صباحًا يوم الإثنين.

وأضافت الوزارة، أنه من بين الطائرات العسكرية الـ103، عبرت 40 منها الخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت الأجزاء الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية من منطقة تحديد الدفاع الجوي في تايوان.

وتابعت: "أنها أرسلت طائرات لمراقبة الطائرات الصينية، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، وحشدت دوريات جوية وبحرية قتالية، ونشرت أنظمة صاروخية دفاعية لتعقب الطائرات الحربية الصينية".

وشدد الوزارة على أن ضمان السلام والاستقرار في مضيق تايوان أمر أساسي للحفاظ على الأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي مسؤولية جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك بكين.

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وذكرت في السياق، أنه يتعين على بكين أن تتحمل مسؤوليتها وأن توقف على الفور "مضايقاتها العسكرية الأحادية الجانب"، لأن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات وتقويض السلام الإقليمي وتعطيل الاستقرار الإقليمي، وفق نص البيان.

وتعقد الوضع حول تايوان بشكل كبير منذ أوائل أغسطس من العام الماضي، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، حيث أدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها، الزيارة، واعتبرتها خطوة داعمة من جانب الولايات المتحدة لانفصال تايوان عن الصين.

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