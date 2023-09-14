الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تايوان: رصدنا 10 سفن و68 طائرة حربية صينية قرب جزيرتنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع في تايوان، اليوم الخميس، عن رصد 68 طائرة، و10 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بالقرب من الجزيرة خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان: إنه "بحلول الساعة 06:00 (01:00 بتوقيت موسكو) يوم 14 سبتمبر، تم رصد 68 طائرة و10 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني بالقرب من تايوان".

وأشارت الدفاع التايوانية إلى أن هناك 40 طائرة تابعة للجيش الصيني عبرت ما يسمى بالخط الأوسط لمضيق تايوان ودخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة.

وذكرت الوزارة، أن القوات المسلحة التايوانية أرسلت دوريات جوية وبحرية لمراقبة الوضع كما وضعت أنظمة صاروخية برية في حالة تأهب.

وكانت تايوان أعلنت، الأربعاء، عن أنها رصدت في غضون ساعات قليلة حول الجزيرة 35 طائرة عسكرية صينية، بعضها متجه إلى غرب المحيط الهادئ للانضمام إلى حاملة الطائرات الصينية شاندونج في إطار "تدريب بحري وجوي مشترك".

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وأكدت الوزارة في بيانها أن الصين "زادت في الأيام الأخيرة من وتيرة انتهاك سفنها وطائراتها لمياه الجزيرة وأجوائها".

وزادت بكين ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، خاصة من خلال مناورات بحرية وطلعات جوية.

وتشدد الصين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتتعهد باستعادة السيطرة عليها وبالقوة إن لزم الأمر.

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في المقابل، زادت واشنطن وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة من التشديد على أهمية ضمان "حرية الملاحة" في مياه المنطقة، وعززوا لهذا الغرض من عبور قطعهم البحرية لمضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي بهدف التأكيد أنهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني.

وكان تعقد الوضع حول تايوان بشكل كبير منذ أوائل أغسطس من العام الماضي، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة، حيث أدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها الزيارة، واعتبرتها خطوة داعمة من جانب الولايات المتحدة لانفصال تايوان عن الصين.

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