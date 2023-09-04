كيف تشغل الانتخابات التايوانية الصراع الأمريكي الصيني؟

يستعد الشعب التايواني قريبًا لاختيار رئيسه ونائبه والمشرعين في يناير 2024، وكانت الانتخابات السابقة يهيمن عليها دائمًا المعسكران السياسيان الرئيسيان - الحزب التقدمي الديمقراطي المؤيد للاستقلال وحزب الكومينتانج المؤيد للصين.

وبحسب صحيفة آسيا تايمز الآسيوية، أن ميول الحزب الديمقراطي التقدمي لإي تشينج تي المؤيدة للاستقلال جعلت الصين والولايات المتحدة على حافة الهاوية بينما يتخلف المرشحون المنافسون الأكثر واقعية في استطلاعات الرأي.

واضاف التقرير إلا أن الانتخابات الأخيرة أظهرت استياء متزايدا بين الناخبين إزاء الاستقطاب، في عام 2014، أصبح المرشح المستقل كو وين جي رئيسا لبلدية تايبيه وأعيد انتخابه في عام 2018.

وفي عام 2019، أسس كو حزب شعب تايوان (TPP)، الذي يؤكد على التكنوقراطية والشفافية.

وفي الانتخابات التشريعية لعام 2020، أصبح حزب الشراكة عبر المحيط الهادئ ثالث أكبر حزب في تايوان، ولقد أدى صعود قوة سياسية جديدة إلى تغيير المشهد السياسي في تايوان بشكل كبير، ومن المحتمل أن يشكل نتائج الانتخابات المستقبلية، مع حصول كو على فرصة مشروعة للوصول إلى الرئاسة.

طريق ثالث في تايوان

ويشير التقرير إلى أنه يمكن النظر إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ على أنها "طريق ثالث" في تايوان، وهي فلسفة سياسية ظهرت في أواخر التسعينيات ووصفها عالم الاجتماع البريطاني أنتوني جيدينز بأنها "تجديد الديمقراطية الاجتماعية في عالم أصبحت فيه آراء اليسار القديم بالية، في حين أن أحزاب اليمين الجديد غير كافية ومتناقضة”.

وفي تايوان وأماكن أخرى، يدعو الطريق الثالث إلى اتباع نهج جديد في التعامل مع السياسة يتجاوز الفوارق التقليدية بين اليسار واليمين ويسعى إلى إيجاد أرضية وسط مع التأكيد على الحكم العملي وإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية.

ولكن كو وحزب الشراكة عبر المحيط الهادئ يواجهان منافسين هائلين في صناديق الاقتراع من لاي تشينج تي من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم، وهوي يو إيه من حزب الكومينتانج، حيث يعد كل مرشح بنهج مختلف في التعامل مع العلاقات عبر المضيق.

وعلى الرغم من محاولته مؤخرًا توضيح أنه ليست هناك حاجة لإعلان الاستقلال رسميًا، إلا أن تصريحاته وأنشطته العامة حول هذه المسألة لم تخفف من مخاوف الولايات المتحدة والصين.

إن المرشح الرئاسي لحزب الكومينتانغ غامض فيما يتعلق بمسألة الصين.

الصراع بين الصين وواشنطن

ويتواصل حزب الكومينتانغ مع بكين من خلال ما يسمى بتوافق عام 1992، والذي يُفهم على أنه "صين واحدة ذات تفسيرات خاصة" من قبل كل من الصين وتايوان.

وقد عقد آخر رئيس لحزب الكومينتانغ ما ينج جيو اجتماعا تاريخيا مع الزعيم الصيني شي جين بينج تحت هذا الإطار في عام 2015.

ولكن هوو تجنب باستمرار اتخاذ موقف حاسم بشأن العلاقات عبر المضيق، حيث أدى غموضه إلى توليد انقسامات داخل حزب الكومينتانغ.