الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تايوان تعلن عبور مجموعة حاملة الطائرات الصينية "شاندونج" إلى محيط الهادي للتدريب

حاملة الطائرات الصينية
حاملة الطائرات الصينية شاندونج

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، عبور مجموعة بحرية صينية بقيادة حاملة الطائرات شاندونج  لمضيق تايوان  على بعد 111 كيلومترا من جنوب شرقي تايوان، ودخولها منطقة غرب المحيط الهادي لإجراء تدريبات، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل

الدفاع الجوي في تايوان يرصد طائرات صينية

ورصدت وزارة الدفاع طائرات عسكرية صينية منها مقاتلات “جيه - 16” في منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي في تايوان وأن قواتها قامت "بالرد المناسب".

تايوان المحيط الهادي الصين الطائرات الصينية شاندونج وزارة الدفاع التايوانية مقاتلات “جيه - 16” الدفاع الجوي في تايوان

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