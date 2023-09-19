الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

واشنطن ترحب بفتح ممرين لإيصال المساعدات لإقليم ناجورنى كاراباخ الأذربيجانى

إقليم ناجورني كاراباخ
إقليم ناجورني كاراباخ

أعلنت الولايات المتحدة، صباح اليوم الثلاثاء، ترحيبها بإعادة فتح لاتشين وأجدام لإيصال المساعدات الإنسانية لإقليم ناجورني كاراباخ الأذربيجاني، الذي يعاني نقصًا شديدًا في الغذاء والدواء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عبر حسابه بموقع "إكس": "ترحب الولايات المتحدة بشحن الإمدادات الإنسانية الحيوية اليوم عبر كل من ممر لاتشين وطريق أجدام إلى ناجورني كاراباخ، وهو نهج ناقشته مع الرئيس".

وأضاف: "ونحن نشجع المحادثات المباشرة لزيادة تدفق الإمدادات الإنسانية".

ووافق الانفصاليون الأرمن في جيب ناجورني كاراباخ الأذربيجاني الأحد على مرور شحنات المساعدات الإنسانية عبر الأراضي التي تسيطر عليها باكو.

واتّهمت أرمينيا أذربيجان بتأجيج أزمة إنسانية في ناجورني كاراباخ بعدما أغلقت باكو العام الماضي ممر لاتشين وهو الطريق الوحيد الذي يربط المنطقة بأرمينيا.

لكن أذربيجان نفت الاتهامات قائلة إن ناجورني كاراباخ يمكن أن تتلقى كل الإمدادات التي تحتاج إليها عبر أذربيجان.

وأشارت، إلى أن السلطات الانفصالية رفضت اقتراحها بإعادة فتح كل من ممر لاتشين وطريق أجدام الذي يربط ناجورني كاراباخ ببقية انحاء أذربيجان بشكل متزامن.

السماح بتسليم شحنات المساعدات

وأعلنت الحكومة الانفصالية، الأحد، أنها وافقت على السماح "بالتسليم المتزامن لشحنات المساعدات الإنسانية" عبر الطريقين.

وأوضحت أن "وسطاء" لم تحدّدهم "يعملون على تنظيم اجتماع مع الممثلين الرسميين لآرتساخ (الاسم الأرمني لناجورني كاراباخ) وأذربيجان من أجل التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية والأمنية في الجمهورية.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية في باكو، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغتها بأن السلطات الانفصالية "وافقت على مرور المساعدات الإنسانية اعتبارًا من 18 سبتمبر".

txt

أرمينيا تطالب بالسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى إقليم ناغورنى قره باغ

وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دعوا إلى إعادة فتح لاتشين وأجدام لإيصال المساعدات الإنسانية، فيما تعاني منطقة ناجورني كاراباخ نقصًا في الغذاء والدواء.

وتصاعدت التوترات بين أرمينيا وأذربيجان مطلع يوليو بعدما أغلقت باكو بذرائع مختلفة ممر لاتشين، ما تسبب في نقص كبير في الإمدادات.

انتوني بلينكن وزير الخارجية الامريكي إقليم ناجورني كاراباخ أذربيجان أرمينيا شحن الإمدادات الإنسانية طريق أغدام ممر لاتشين

الأكثر قراءة

عاجل.. جهاز بدر: ارتفاع معدلات تنفيذ المرحلة الثانية لسكن العاملين فى العاصمة الإدارية

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

القبض على المتهمين بخطف طبيب بمدينة ٦ أكتوبر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

عاجل.. "التعليم العالى".. منح دراسية ممولة بالكامل للطلبة المصريين المتفوقين

ماس كهربائى فى أجهزة المطبخ وراء حريق شقة سكنية بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى