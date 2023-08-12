أرمينيا تدعو مجلس الأمن لمناقشة الوضع الإنساني في إقليم قره باغ

دعت الخارجية الأرمنية في بيان لها لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع الإنساني في إقليم قره باغ.

ووفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية فقد قالت الخارجية الأرمنية: انه في 11 أغسطس، تقدمت جمهورية أرمينيا بطلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقد اجتماع طارئ على خلفية تدهور الوضع الإنساني نتيجة الحصار الكامل القسري المفروض على السكان المدنيين في قره باغ".

وجاء طلب الخارجية الارمنية من خلال طلب المندوب الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة، مهر مارغريان، خيث طلب من مجلس الامن إتاحة فرصة لوفد أرمني للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن.

أرمينيا تطالب بالسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى إقليم ناغورنى قره باغ

هذا وطالبت أرمينيا بالسماح للمنظمات الإنسانية الدولية بدخول إقليم ناغورني قرة باغ، في أعقاب إغلاق أذربيجان الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا والمنطقة الانفصالية.

وأفاد سكان محليون عن خلو رفوف المتاجر من البضائع في الإقليم، بينما حذرت السلطات الصحية من عدم توافر الخدمات الصحية، لمن هم بحاجة ماسة إليها وخاصة الأطفال.

وكانت أذربيجان قد أعلنت،، عن تعليق حركة التنقل في ممر لاتشين، متهمة الصليب الأحمر الأرميني بالقيام بعمليات تهريب، لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفت هذه الاتهامات، مؤكدة عدم العثور على أي بضائع غير مسموح بها في آلياته.

واعتبرت وزارة الخارجية الأرمينية، أمس، أن هذه الخطوة "تهدف إلى خلق ظروف غير ملائمة للحياة لشعب ناغورني قره باغ".

وأضافت، في بيان: من المؤسف أنه خلال هذه الأشهر لم يتمكن المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية من الحصول على حق الوصول الإنساني إلى ناغورني قرة باغ، مؤكدة أن مثل هذا الوصول أساسي لمنع حدوث كارثة إنسانية.

وتحدث سكان من ستيباناكيرت، المدينة الرئيسية في الإقليم، عن نقص في الغذاء ومشاكل خطيرة في الوصول إلى الخدمات الطبية، وقال وزير الصحة في الحكومة الانفصالية، فاردان تاديفوسيان، إن أكثر من 180 شخصا بينهم طفلان في حالة حرجة، يجب نقلهم إلى أرمينيا لتلقي العلاج.