الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم

سيارات إسعاف
سيارات إسعاف

لقى 3 أشخاص مصرعهم إثر حادث تصادم مروع بين سيارة نقل ثقيل "ترلا" وأخرى ربع نقل، مساء الإثنين، حيث أدى ذلك إلى اشتعال إحدى السيارات و تفحم جميع الجثث، وذلك بطريق إدفو مرسى علم في حدود محافظة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل "ترلا" وأخرى ربع نقل، وتحديدًا عند منطقة الشيخة عطيفة بطريق إدفو مرسى علم داخل حدود المحافظة، حيث اشتعلت إحدى السيارات، ما أدى إلى تفحم الـ3 جثامين.

انتقال رجال الأمن لمكان الحادث

وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية المارة بالطريق، بالإضافة إلى فرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بيانات الجثث المتفحمة

وتبين أن الأشخاص الذين تفحموا إثر الحادث هم كلا من: "عمر عبدالفتاح عبده خليل، عمره ٢٨ سنة، وحسن جابر أحمد عبدالرحمن، عمره ٤٢سنة، و محمد حسن محمد، عمره ١٤ سنة".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

الدفع بسيارات الأسعاف لنقل الجثامين إلى المشرحة

وتم الدفع بسيارات الأسعاف لنقل الجثامين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، والكشف عليهم بواسطة الطبيب الشرعي.

المشرحة

واستقبلت مشرحة إدفو العمومية جثامين 3 أشخاص، الذين لاقوا مصرعهم إثر تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسي علم، بينهم شخصين  متفحمين، وثلاثهم أشلاء، حيث سيتم إيداعها تحت تصرف النيابة العامة، ومن المقرر أن يتم عرضهم على الطبيب الشرعي، لكتابة التقرير وتحديد السبب الفعلي وراء وفاتهم، وتسليمهم لأهلهم وذويهم بعد صدور التصريح لهم. 

مصرع 3 أشخاص في حادث سير بأسوان تفحم 3 جثث إثر حادث تصادم فى أسوان حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم إيداع 3 جثامين ضحايا حادث سير بمشرحة إدفو الأمن ينتقل لمنطقة حادث إدفو

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