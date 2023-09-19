الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مباريات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-9-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

مع بداية الدقائق الأولى لعشاق الكرة المصرية والمحبين يحرص الكثيرون على معرفة مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-9-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، لمشاهدة جميع المباريات في وقتها بشكل حصري.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19-9-2023 والقنوات الناقلة

وتقدم "الدستور" جدول مباريات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 بدوري أبطال أوروبا وفي دوري أبطال آسيا وغيرها، وما القنوات الناقلة.

إنه اليوم المنتظر، انطلاق دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والعديد من المباريات المرتقبة التي تنتظرها الجماهير من شتى بقاع العالم.

يأتي ذلك بجانب مباريات "ذات الأذنين"، حيث هناك مباريات أخرى مثيرة في دوري أبطال آسيا، كما تتواصل مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري.

في هذا التقرير تستعرض "الدستور" مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها.

مباريات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر  في دوري أبطال أوروبا

ميلان × نيوكاسل (في تمام الساعة 19:15 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 1.
يانغ بويز × لايبزيغ (في تمام الساعة 19:15 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 2.
لاتسيو × أتلتيكو مدريد (في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 5.
مانشستر سيتي × النجم الأحمر (في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 3.
برشلونة × رويال أنتويرب (في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 4.
باريس سان جيرمان × بروسيا دورتموند (في تمام الساعة 22:00 مصر والسعودية) - على قناة beIN Sports HD 1.

مباريات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر  في دوري أبطال آسيا

باختاكور × العين (17:00 مصر والسعودية) - Abu Dhabi Sports Asia 1.
استقلال دوشنبه × الدحيل (19:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC HD.
بيرسبوليس × النصر (21:00 مصر والسعودية) - beIN Sports AFC HD, SSC1 HD.


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مباريات اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر  في الدوري المصري

فريق زد × فريق النادي الإسماعيلي (في تمام الساعة 16:00 بين مصر والسعودية) - على قناة OnTime Sports HD.

النادي الأهلي × فريق النادي المصري (في تمام الساعة 19:00 بين مصر والسعودية) - على قناة OnTime Sports HD.

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