الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الأمم المتحدة تشدد على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة

انهيار سد درنة
انهيار سد درنة

شدد نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، على أهمية فتح تحقيقات حول أسباب انهيار سد درنة، وما خلفه من خسائر جمة على الأرواح والممتلكات.

وأشار المتحدث الأممي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية “وال”، إلى أن فتح تحقيق أممي حول هذه الكارثة يتعلق بالسلطات على الأرض.

وقال “حق”: “قد نجري تحقيقًا في المستقبل، والأمم المتحدة لا تجري تحقيقات إلا إذا طلب مجلس الأمن ذلك، نحن نحاول أن نتأكد أن السلطات على الأرض هي التي ستقوم بهذه التحقيقات وهذا أمر مهم للغاية”.

وحول نداء الأمم المتحدة لجمع 71 مليون دولار لليبيا، أوضح أن “هذا النداء كان يوم الخميس الماضي، ومازلنا في انتظار ماذا سيحدث”، مشيرًا إلى أن “هناك الكثير من الدعم من دول كثيرة في العالم لليبيا، ونأمل أن تتم ترجمة هذا الدعم المعنوي إلى أموال يتم جمعها”.

فرحان حق والـ الامين العام الأمين العام للأمم المتحدة لليبيا

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