الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الستات حوامل".. العميد محمد عبدالمنعم يكشف لـ"الشاهد" كلمة السر للعبور فى 6 أكتوبر

العميد محمد عبدالمنعم
العميد محمد عبدالمنعم

حكى  العميد محمد عبدالمنعم يوسف قائد الفصيلة الثالثة السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب 6 أكتوبر، تفاصيل ما حدث يوم 6 أكتوبر 1973، قبل العبور.

وقال “عبدالمنعم”، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "كنا نستيقظ مبكرا ونرى القناة أمامنا والإسرائيليين وكانت لديهم مدرعة للمراقبة بها أفراد وتلسكوبات وكان بيننا 200 متر وكنا نسب بعضنا، وكانت المدرعة تغادر الساعة 2 الظهر، لكن يومها  غادرت الساعة الواحدة والنصف، وكان كل منا في مكانه".

وأضاف: "الساعة 12 ظهرا مرّ قائد السرية علينا، وقال لنا يا رجالة هنعدي قناة السويس النهاردة الساعة 2.20، وعدينا على العساكر، وكل واحد بقى يتمم على الأكل بتاعه والسلاح وكل شيء، حتى يكون الكل جاهز، ولم نصدق أننا سنعبر لكننا نفذنا الأوامر، لم نعلم ساعة الصفر إلا لحظة العبور".

وأردف: “الساعة واحدة ونصف ظهرا صدرت الأوامر بنفخ القوارب، التي كانت مخبأة تحت الشجر، ولم تعلم إسرائيل شيئا رغم الأقمار الصناعية التي تمتلكها، والتي كانت تستخدم في رصد كل شيء، المدفعية والدبابات دخلت مرابضها حتى يتم تجهيزها للعبور، وعندما تمت عملية نفخ القوارب كانت كلمة السر التي أبلغنا بها القادة هي ”الستات حوامل"، أي أنها أصبحت مملوءة بالهواء وتم نفخها".

لم نكن نعلم موعد العبور حتى رأينا الطيران المصري فوق رؤوسنا يوم 6 أكتوبر 1973

واستطرد: "بعد نفخ القوارب قمنا بتغطيتها بالأشجار، وحتى الساعة الثانية لم نكن نعلم متى موعد العبور، ولكن في تمام الساعة الثانية وخمس دقائق وجدنا الطيران المصري يطير فوق رؤوسنا مباشرة، لم يحلق الطيران على ارتفاع عالٍ حتى لا تلتقطه رادرات إسرائيل، وهو ما جعلنا نطمئن ونعلم جيدا أن العجلة دارت، وبعد 5 دقائق شاهدنا الدخان يتصاعد وألهبة النيران وسمعنا الانفجارات في جانب العدو، وأنهى الطيران المصري مهمته في 10 دقائق تقريبا، ثم عاد إلى قواعده مرة أخرى، وكان يجب تنفيذ ضربة جوية أخرى بعد ثلث ساعة، لكن ألغيت لأن الضربة الأولى حققت الغالبية العظمى من الأهداف".

واختتم: "بعد عودة الطيران المصري، بدأت المدفعية تضرب على النقطة القوية بخط بارليف، لأن المدفعية لا يمكن أن تضرب والطيران المصري في الجو، وفي القصفة الثانية تم ضرب الاحتياطيات، وفي القصفة الثالثة تم ضرب النقطة القوية مرة أخرى، ولم ننتظر أن تنتهي المدفعية من إنهاء مهمتها، أخذنا القوارب ونزلنا المياه".

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد،  شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور .

العبور 6 أكتوبر الباز الشاهد السويس موعد العبور

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