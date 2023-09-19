ضربات موجعة.. سقوط ملوك المخدرات فى فخ صقور المكافحة

ضربات موجعة وجهها صقور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لتجار الأقراص المخدرة التي تتسبب في أضرار خطيرة لشباب مصر، حيث تسعى وزارة الداخلية من خلال تلك الضربات لحماية شباب مصر من مخاطر سموم المواد المخدرة.

الضربات الأمنية المتلاحقة التي وجهتها وزارة الداخلية لتجار الأقراص المخدرة، حققت نجاحات مهمة في الحد من ترويج هذه السموم، حيث يبرز الترامادول والتامور أحد أكثر الأنواع الأكثر شيوعا.

26 ألف قرص مخدر في المرج

أفادت التحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة بأن "صيدليًا ومالك شركة للأدوية والذي يمتلك سجل جنائي" يقوم بمزاولة أعمال إجرامية مختصة في تهريب الأقراص المخدرة، ويستخدم مقر شركته كمكان لممارسة نشاطه الإجرامي.

وبعد تنفيذ الإجراءات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه وضبط 260 علبة تحتوي على 26,000 قرص مخدر، ومبالغ مالية في عملات أجنبية ومحلية، وهاتفين محمولين.

وعند استجوابه، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التهريب، واعترف بأنه حصل عليها من إحدى شركات الأدوية بحجة تصديرها للخارج، حيث يقوم شريكه المقيم في الخارج بإرسال رسائل إلكترونية وأوراق مزورة يدعي فيها تصدير الأدوية الطبية لبعض الدول، ولكنه يقوم بالتهريب داخل السوق المحلي ويحقق أرباحًا غير مشروعة.

كما اعترف بأنه يحتفظ بكميات أخرى من الأقراص المخدرة في شقة مستأجرة بمنطقة المرج، حيث تم ضبط 1,074,000 قرص مخدر داخل الشقة.

18 ألف قرص مخدر في المنيا

توصل قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن المنيا إلى معلومات وتحريات تفيد بقيام ثلاثة أشخاص، أحدهم لديه سجل جنائي، بتشكيل عصابة مختصة في تجارة المواد المخدرة، وهم مقيمون في منطقة مركز شرطة سمالوط غرب.

وبعد إجراء الإجراءات اللازمة، تم القبض عليهم وضبط 18,000 قرص مخدر ومبلغ مالي.

وأثناء التحقيقات، اعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التجارة، وأن المبلغ المالي هو نتاج نشاطهم الإجرامي.

41 ألف قرص بالشرقية

التحريات التي أجريت بواسطة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أكدت علىأن شخصًا عاطلًا ولديه سجل جنائي يقوم بترويج المواد المخدرة.

وبعد إصدار إذن من النيابة العامة ، تم القبض عليه في منزله في منطقة قسم شرطة الصالحية الجديدة، وتم العثور بحوزته على 41 ألف قرص مخدر ومبلغ نقدي.

وأقر المتهم بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الترويج والحصول على المال من بيعها.