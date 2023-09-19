المسرح المكشوف يرفع لافتة "كامل العدد" فى حفل الموسيقار شادى مؤنس بالأوبرا

أقيم مساء اليوم الإثنين، حفل الموسيقار الكبير شادي مؤنس، بمصاحبة فرقته الموسيقية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

الجمهور يستقبل مؤنس بالتصفيق الحاد

استقبل الجمهور، "مؤنس" بالتصفيق الحاد، بمجرد صعوده على خشبة المسرح، ورحب الموسيقار بجمهوره ومحبيه، وتألق في تقديم باقة متنوعة بين الأعمال الدرامية والغنائية، إذ عزف مجموعة من أروع مؤلفاته الموسيقية التي قدمها خلال مشواره في عالم الدراما المصرية، منها جزيرة غمام، سوق الكانتو، وحضرة العمدة، والفتوة.

كما قدم "مؤنس" القصيدة الوطنية الشهيرة "كلمتين يا مصر" للشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وظل يردد كلماتها "كل عين تعشق حليوة.. وإنتي حلوة في كل عين.. يا حبيبتي أنا قلبي عاشق.. واسمحيلي بكلمتين.. كلمتين يا مصر يمكن.. هما أخر كلمتين.. حد ضامن يمشي آمن.. أو مِآمن يمشي فين"، وغيرها من الأعمال المغناة لكبار المطربين التي قام بتلحينها منها "ليلى"، وهي أول تجربة لمؤنس باللغة العربية الفصحى يقوم فيها بالتلحين والغناء، و"قبل ما أتواعد" للنجم الكبير على الحجار، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من أعمال الزمن الجميل أبرزها "هتوحشيني" لمحمد فوزي.

المسرح يرفع لافتة كامل العدد في حفل شادي مؤنس

ورفع المسرح المكشوف لافتة "كامل العدد" خاصة أن تذاكره نفذت فور طرحها، مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات، بفئة واحدة قيمتها 210 جنيهات.

وحضر الحفل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين والشخصيات العامة، منهم حمزة العيلي، ودنيا ماهر، وشيماء سالم، والناقد جمال عبد الناصر.

تواصل دار الأوبرا المصرية، إقامة فعاليات فنية وثقافية متنوعة بهدف دعم وتعزيز التراث ونشر ألوان الإبداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين إلى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية.