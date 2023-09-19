الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المسرح المكشوف يرفع لافتة "كامل العدد" فى حفل الموسيقار شادى مؤنس بالأوبرا

الموسيقار شادى مؤنس
الموسيقار شادى مؤنس فى الحفل

أقيم مساء اليوم الإثنين، حفل الموسيقار الكبير شادي مؤنس، بمصاحبة فرقته الموسيقية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر.

الجمهور يستقبل مؤنس بالتصفيق الحاد 

استقبل الجمهور، "مؤنس" بالتصفيق الحاد، بمجرد صعوده على خشبة المسرح، ورحب الموسيقار بجمهوره ومحبيه، وتألق في تقديم باقة متنوعة بين الأعمال الدرامية والغنائية، إذ عزف مجموعة من أروع مؤلفاته الموسيقية التي قدمها خلال مشواره في عالم الدراما المصرية، منها جزيرة غمام، سوق الكانتو، وحضرة العمدة، والفتوة.

كما قدم "مؤنس" القصيدة الوطنية الشهيرة "كلمتين يا مصر" للشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير وظل يردد كلماتها "كل عين تعشق حليوة.. وإنتي حلوة في كل عين.. يا حبيبتي أنا قلبي عاشق.. واسمحيلي بكلمتين.. كلمتين يا مصر يمكن.. هما أخر كلمتين.. حد ضامن يمشي آمن.. أو مِآمن يمشي فين"، وغيرها من الأعمال المغناة لكبار المطربين التي قام بتلحينها منها "ليلى"، وهي أول تجربة لمؤنس باللغة العربية الفصحى يقوم فيها بالتلحين والغناء، و"قبل ما أتواعد" للنجم الكبير على الحجار، بالإضافة إلى نخبة كبيرة من أعمال الزمن الجميل أبرزها "هتوحشيني" لمحمد فوزي.

المسرح يرفع لافتة كامل العدد في حفل شادي مؤنس 

ورفع المسرح المكشوف لافتة "كامل العدد" خاصة أن تذاكره نفذت فور طرحها، مما يؤكد المكانة المميزة التي تتمتع بها الأوبرا لدى الجمهور باعتبارها نافذة على الإبداع الجاد في مختلف الثقافات، بفئة واحدة قيمتها 210 جنيهات.

وحضر الحفل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين والشخصيات العامة، منهم حمزة العيلي، ودنيا ماهر، وشيماء سالم، والناقد جمال عبد الناصر.

تواصل دار الأوبرا المصرية، إقامة فعاليات فنية وثقافية متنوعة بهدف دعم وتعزيز التراث ونشر ألوان الإبداع الجاد ورعاية الموهوبين والنابغين إلى جانب مد جسور التواصل مع مختلف الثقافات العالمية.

حفل الموسيقار شادى مؤنس بالأوبرا
الموسيقار شادى مؤنس حفل شادي مؤنس دار الأوبرا المصرية المسرح المكشوف الأوبرا

مواد متعلقة

مجدى الحسينى ضيف صالون الأوبرا الثقافى الأربعاء

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

ضربات موجعة.. سقوط ملوك المخدرات فى فخ صقور المكافحة

قناة الناس| ما هو الدعاء الذي يحافظ على مواظبة الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كوريا الجنوبية تقدم مليونى دولار مساعدات إنسانية إلى ليبيا

عاجل.. إحالة تقرير عدم صيانة سدى درنة إلى النائب العام

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى