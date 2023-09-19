مع بداية تعاملات التجار والمقاولين حرص المواطنين على معرفة أسعار مواد البناء ويزداد التساؤل عن سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 عبر جوجل، حيث تراجعت أسعار الحديد والأسمنت خلال اليوم فى السوق محليا، حيث إن انخفض الحديد انخفاضا سيتراوح ما بين الـ100 جنيه و300 جنيه في الطن الواحد، وعاد الارتفاع مكررا مرة أخرى سيد الموقف فارتفع سعر الطن بنحو مبلغ ألف جنيه، وذلك نظرا لصعود خام البيليت عالميا.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023

وتراجعت أسعار الأسمنت اليوم تراجعا يتراوح ما بين مبلغ 70 والـ130 جنيها في الطن الواحد وعاد الارتفاع مرة أخرى فارتفع سعر الأسمنت ارتفاعا سيتراوح ما بين مبلغ 100 إلى 200 جنيه في الطن الواحد، واستقر سعر الأسمنت الأبيض، وذلك إضافة إلى أن الأسعار ستختلف من منطقة إلى أخرى، كما أن استقرت أيضا أسعار الجبس بشكل مؤخرا، وذلك طبق عمليات العرض والطلب، وتكون إضافة إلى مصاريف النقل.

و تنشر "الدستور" لكم أسعار مواد البناء فى الأسواق المصرية.

سعر طن الحديد اليوم

وصل سعر طن حديد العتال إلى 32 ألفا و800 جنيه.

سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 35 ألف جنيه.

سجل طن حديد الجارحي 32 ألفا و500 جنيه.

وصل سعر طن حديد الجيوشي إلى 33 ألف جنيه.

بلغ سعر طن حديد السويس 33 ألف جنيه.

أسعار طن الأسمنت اليوم

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 2000 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1970 جنيها.

سجل طن أسمنت أسمنت وادي النيل 1880 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت المخصوص إلى 1920 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1950 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت جنوب الوادي إلى 1880 جنيها.

سجل جبس الدولية اليوم الثلاثاء 1400 جنيه للطن.

وصل طن جبس المعمار إلى 1350 جنيها.

سعر طن جبس العامرية وصل إلى 1300 جنيه.

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3500 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض اليوم الثلاثاء إلى 3550 جنيها.

أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2050 جنيها.

سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.

سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2190 جنيها.

وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2050 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1290 جنيه، والواحة المخلوط وصل إلى 1300 جنيه.