تغريمه 50 ألف جنيه.. المشدد 15 عامًا لأخطبوط الحشيش فى المحلة

أصدرت محكمة جنايات المحلة الكبرى الدائرة الثالثة حكمًا يقضي بمعاقبة متهم بالاتجار في المواد المخدرة عثر بحوزته على 100 طربة من الحشيش بـ السجن المشدد 15 سنة كما قضت بتغريمه غرامة 50 ألف جنيه .

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد ورد إليها معلومات تفيد بقيام المتهم بترويج المواد المخدرة وتحديدا مخدر الحشيش، متخذا من منطقة سكنه وكرا لترويج المواد المخدرة.

عقب التأكد من صحة المعلومات، تم إصدار إذن من النيابة العامة، وخرجت مأمورية مكبرة من ضباط مكافحة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ونجحت في القبض عليه أثناء تواجده في سيارة قيادته وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 100 طربة حشيش وزنت 10 كيلو جرامات.

وامرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وأحالته لمحكمة جنايات المحلة التي تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.

اعترافات تاجر مخدرات جمصة

تم القبض على عنصر إجرامي يتاجر في المخدرات في مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية بعد مطاردة من قبل ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية. وبعد إقراره بحيازته للمواد المخدرة لبيعها للراغبين في تعاطيها مقابل مادي، تم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.