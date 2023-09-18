3 سنوات للمتهمين بسرقة غطاء بالوعة مستشفى العياط المركزي

عاقبت محكمة جنايات الجيزة شخصين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بسرقة غطاء بالوعة خاصة بمستشفي العياط المركزي، والسجن لمدة عام واحد للمتهم الثالث لكونه طفلا.

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 6522 لسنة 2022 جنايات مركز العياط والمقيدة برقم 2662 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، ان للمتهمين ا .ر 17 سنة سائق، طفل لم يبلغ 18 عاما، والمتهم ا .ح 30 سنة عاطل، والمتهم ع ف 29 سنة عاطل، في يوم 7 مايو 2022 سرقوا المهمات المستعملة والمملوكة لمستشفى العياط المركزي "غطاء بالوعة" المبين وصفاً بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف مسؤول أمن بمستشفى العياط المركزي، بأنه حال قيامه بأعماله ومروره بالمستشفي، لاحظ اختفاء غطاء بالوعة خاص بالمستشفى فقام بمراجعة كاميرات المراقبة وتوصل لتحديد رقم الدراجة البخارية مرتكبة الواقعة وبها ثلاثة أشخاص، وتوصل لتحديد شخص المتهم الأول منهم وتمكن من خلال الأهالي الوصول إليه وطلب منه إعادة المسروقات فقام المتهم الأول بإعادة غطاء البالوعة المسروق، وتم ضبطه والدراجة البخارية قيادته حال ذلك.

وقدمت النيابة العامة حافظة بيانات إلكترونية "فلاشة بها مقطع مصور حال ارتكاب المتهمين السرقة، ومرفق إفادة رسمية من مستشفي العياط المركزي تفيد ملكيتها للمسروقات.

مقتل صاحب مطعم لمنعه تاجرًا من معاكسة سيدة بالجيزة

وأجلت، أمس، محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة تاجر أدوات منزلية لاتهامه بـ قتل صاحب محل مأكولات "مطعم" فى البدرشين بعد أن منعه من معاكسة سيدة، لجلسة 19 سبتمبر.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح، وعصام حسين.

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين أن المتهم "ع. ع. م" 39 سنة تاجر أدوات منزلية، قتل المجنى عليه، في يوم 2023/3/28، بدائرة البدرشين، قام المتهم بقتل المجني عليه "ع . م"، صاحب الـ27 عامًا "شيف"، وصاحب محل مشويات، عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح وذلك على أثر الخلاف الواقع بينهما، وما إن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" قاصدًا من ذلك قتله فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

أضافت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه، والمتهم صاحب محل أدوات منزلية، جاره، في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين جنوب الجيزة، في أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بالشارع فاستغاثت بالمجنى عليه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة أنهى خلالها المتهم حياة المجني عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل.

كما وجهت التحقيقات للمتهم تهمه إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخیص وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.