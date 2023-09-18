محافظ الدقهلية يفتتح السوق الخيري لتسويق المنتجات اليدوية

افتتح د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الاثنين، السوق الخيري المصرية لتسويق المنتجات اليدوية ومنتجات المشروعات الصغيرة الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، بالتعاون مع روتاري المنصوره وإينرويل المنصورة ولجنة مصرية من داخل نادي جزيرة الورد بالمنصورة.

جاء ذلك بحضور د.أمينة شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، وأيمن نزيه محافظ المنطقة الروتارية، ومني أبوالفتوح رئيسة المنطقة الاينرولية والنائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد، والمهندس توفيق عوض اللهمؤسس نادي روتاري المنصورة والمحاسب أحمد ثروت فتح الباب رئيس نادي روتاري بالمنصورة.

وأكد "المحافظ" أن الرئيس السيسي هو الداعم الأول للصناعات اليدوية ومنتجات المشروعات الصغيره لتوفير فرص عمل للمرأةوالشباب ، من خلال إتاحة الفرصة لهم لعرض منتجاتهم من خلال المعارض والأسواق.

أشار مختار إلى أن الهدف من إقامة مثل هذه الأسواق والمعارض هو إتاحة الفرصة أمام صغار المنتجين لتسويق منتجتهم وتشجيعهم علي مزيد من الإنتاج، لزيادة دخلهم القومي والحد من البطالة وتوفير فرص عمل.

وثمن المحافظ دور القائمين علي تنظيم ودعم هذا السوق لإتاحة الفرصة أمام المنتجين من المرأة والشباب لعرض وبيع منتجاتهم.

على هامش الافتتاح قامت د.أمينة شلبي باهداء درع المجلس القومي للمرأة للدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية ومن جانبه كرمالجهات المشاركة والداعمة للسوق.