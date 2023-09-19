"بى بى سى": صفقة تبادل السجناء مع إيران بمثابة رهائن

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الإثنين، أن صفقة تبادل السجناء في إيران والولايات المتحدة الأمريكية ينظر إليهم على نطاق واسع على أنهم رهائن وهما في طريقهم إلى وطنهم الولايات المتحدة.

وأضافت أنه قد تم تنفيذ الأجزاء الأخيرة من صفقة المبادلة المثيرة للجدل التي توسطت فيها قطر عندما وصلت 6 مليارات دولار (4.8 مليار جنيه استرليني) من الأموال الإيرانية المحتفظ بها في كوريا الجنوبية إلى البنوك في الدوحة.

وأدى ذلك إلى مغادرة الرجال الأربعة وامرأة واحدة في طهران، وهم مواطنون إيرانيون أيضًا، على متن رحلة مستأجرة إلى العاصمة القطرية، وكان في استقبالهم مسؤولون أمريكيون كبار وهم الآن في طريقهم إلى واشنطن.

الخمسة المغادرون

ومن بين الأمريكيين رجل الأعمال سياماك نمازي البالغ من العمر 51 عامًا، والذي أمضى ما يقرب من ثماني سنوات في سجن إيفين سيء السمعة بطهران، بالإضافة إلى رجل الأعمال عماد شرقي، 59 عامًا، والمدافع عن البيئة مراد طهباز، 67 عامًا، والذي يحمل أيضًا الجنسية البريطانية.

وقالت الولايات المتحدة إن مواطنيها سُجنوا بتهم لا أساس لها من أجل النفوذ السياسي، وفي أول إشارة إلى التوصل إلى اتفاق، تم نقلهم في منتصف أغسطس من إيفين إلى منزل آمن في طهران.

كما تم منح الرأفة لخمسة إيرانيين مسجونين في السجون الأمريكية، لا سيما بتهمة انتهاك العقوبات الأمريكية، كجزء من هذه المبادلة، ومن غير المتوقع أن يعودوا جميعًا إلى إيران.

وقد ذكرت إيران أسماءهم وهم رضا سارهنكبور، وكامبيز عطار كاشاني، وكافيه لطف الله أفراسيابى، ومهرداد معين أنصاري، وأمين حسن زاده.

من هم مزدوجي الجنسية المسجونين في إيران؟

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد هبوط طائرتهم في الدوحة، "اليوم، عاد أخيرًا خمسة أمريكيين أبرياء كانوا مسجونين في إيران إلى وطنهم"، مضيفًا أن الخمسة عانوا "سنوات من العذاب وعدم اليقين والمعاناة".

كما أعلن بايدن عن عقوبات أمريكية جديدة تستهدف الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد ووزارة المخابرات الإيرانية بسبب ما قال إنه تورطهم في اعتقالات غير مشروعة.

وقال سياماك نامازي في بيان: "لم أكن لأكون حرًا اليوم، لولا أنكم جميعًا لم تسمحوا للعالم بأن ينسيني، ومن أعماق قلبي، أشكرك، أشكرك على كونك صوتي عندما لم أتمكن من التحدث عن نفسي وعلى التأكد من سماعي عندما استجمعت القوة للصراخ من خلف جدران سجن إيفين المنيعة".

كما أشاد بالرئيس بايدن لاتخاذه "بعض القرارات الصعبة للغاية لإنقاذنا" و"وضع حياة المواطنين الأمريكيين في نهاية المطاف فوق السياسة".

وقالت الولايات المتحدة، إن سياماك نمازي ومراد طهباز وعماد شرقي مسجونون بتهم لا أساس لها.

ويأتي الاتفاق بعد أشهر من المحادثات غير المباشرة التي توسطت فيها قطر، والتي بدأت في فبراير من العام الماضي.

وقال مصدر، إن هناك تسع جولات على الأقل من المناقشات في الدوحة، كما قام كبار المسؤولين القطريين برحلات مكوكية بين طهران وواشنطن.