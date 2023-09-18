الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الأسري مقابل المال".. تفاصيل صفقة الإفراج عن 5 أمريكيين في إيران

امريكا وايران
امريكا وايران

أعلن الرئيس الامريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، عن استمرار فرض عقوبات على إيران، مشيرًا إلى أن 5 أميركيين أبرياء سجنوا في إيران وعادوا أخيرا للوطن، وفق “اسوشتيد برس”. 

وقال مسؤولون إن 5 سجناء طلبتهم الولايات المتحدة في صفقة تبادل مع إيران، غادروا طهران اليوم الإثنين، في إطار صفقة شهدت رفع تجميد ما يقرب من 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية.

وعلى الرغم من الاتفاق، فمن شبه المؤكد أن تظل التوترات مرتفعة بين الولايات المتحدة وإيران، اللتين تخوضان نزاعات مختلفة، بما في ذلك البرنامج النووي لطهران. 

 وتقول إيران إن البرنامج سلمي، لكنها الآن تخصب اليورانيوم بدرجة أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات صنع الأسلحة.

وسط حشد عسكري امريكي

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وكشفت عملية التبادل المخطط لها وسط حشد عسكري أمريكي كبير في الخليج العربي، مع احتمال صعود القوات الأمريكية إلى السفن التجارية وحراستها في مضيق هرمز، الذي تمر عبره 20٪ من جميع شحنات النفط.

ورحب الرئيس جو بايدن بنبأ الإفراج في بيان، قائلا إن “خمسة أمريكيين أبرياء كانوا مسجونين في إيران عادوا أخيرا إلى وطنهم”.

وقال شخصان، أحدهما مسؤول كبير في إدارة بايدن، إن السجناء غادروا طهران يوم الاثنين. وتحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم أثناء استمرار التبادل.

وبالإضافة إلى الأمريكيين الخمسة المفرج عنهم، طار اثنان من أفراد الأسرة الأمريكية، وفقًا لمسؤول إدارة بايدن.

وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن رحلة الخطوط الجوية القطرية أقلعت من مطار مهرباد الدولي في طهران، والذي تم استخدامه للتبادلات في الماضي.

 وشوهد العديد من السجناء السابقين وهم يصعدون الدرج المؤدي إلى الطائرة في مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام الإيرانية. وهبطت الطائرة في وقت لاحق في الدوحة، قطر.

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