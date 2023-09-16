السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تعتزم تشديد العقوبات على إيران بسبب تعاونها العسكرى مع روسيا

إيران والولايات المتحدة
إيران والولايات المتحدة الأمريكية

أعلنت الإدارة الأمريكية أنها تعتزم تشديد سياسة العقوبات ضد إيران؛ بسبب تعاونها العسكري التقني مع روسيا.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك سوليفان، خلال مؤتمر صحفي له يوم الجمعة: "سنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها، سواء في ما يخص انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، أو عمل إيران في مجال تقديم الأسلحة لروسيا".

وأضاف جيك ساليفان: "سنواصل فرض العقوبات على إيران بسبب سلوكها، سواء في ما يخص انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، أو عمل إيران في مجال تقديم الأسلحة لروسيا".

وفي وقت سابق، حذر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، من "إمكانية بيع روسيا أسلحة متطورة لإيران"، مما يزيد من مخاوف إسرائيل المتعلقة بإيران وبرنامجها النووي.

وقال رئيس الموساد، ديفيد بارنيا: "قلقون من أن الروس سيستجيبون لمطالب إيران بالحصول على أسلحة ومواد خام، قد تُعرّض إسرائيل للخطر".

وكانت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، قد ذكرت في تقرير سابق لها، أن "إيران تسعى للحصول على أنظمة دفاع جوي من روسيا"، بحسب مصادر مطلعة على الأمر.

ولم تعلن روسيا من قبل عما إذا كانت قد تزود طهران بمنظومة "إس – 400"، التي يعتقد الإسرئيليون أنها "ستمثل عقبة أمام قدرتهم على استهداف البرنامج النووي الإيراني".

الادارة الامريكية العسكري روسيا الرئيس الامريكي ​إيران​

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